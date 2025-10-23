Dodgers va por primer bicampeonato del Siglo XXI

Los Ángeles Dodgers lograron llegar a la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB) después de barrer a los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El equipo comandado por Dave Roberts está en busca de conseguir el primer bicampeonato del Siglo XXI en las Grandes Ligas, pues los últimos en conseguir dos trofeos al hilo fueron los New York Yankees en la temporada 1998 y 1999.

Del otro lado estarán los Toronto Blue Jays, franquicia que regresa al Clásico de Otoño después de 32 años de ausencia. La última vez que la novena canadiense disputó el trofeo de la MLB fue en 1993, cuando se vieron las caras con los Philadelphia Phillies y terminaron ganando la serie final cuatro juegos a dos.

El Dato: YOGI BERRA, exjugador de los New York Yankees, es el beisbolista más laureado en la historia de la Major League Baseball con 10 anillos en su vitrina personal

Los Dodgers, que tienen la nómina más elevada de la MLB con 336.9 millones de dólares, buscarán levantar su noveno Trofeo del Comisionado y el tercero de la mano de Dave Roberts, pues el coach japonés le dio la gloria al equipo de Los Ángeles en 2020 y 2024; además, quieren igualar en títulos a los Boston Red Sox y Oakland Athletics, que cuentan con nueve logros en las Grandes Ligas.

La última vez que los campeones de la Liga Nacional llegaron a una Serie Mundial de forma consecutiva fue en la campaña 2017 y 2018; lamentablemente, en las dos ocasiones cayeron derrotados en la Serie Mundial, perdiendo ante los Houston Astros y los Boston Red Sox, respectivamente.

La historia que está por escribirse entre Los Ángeles Dodgers y los Toronto Blue Jays iniciará en la casa de los canadienses, el Rogers Centre, el próximo viernes 24 de octubre, pues los pupilos de John Schneider culminaron la temporada regular con una mejor marca que los angelinos, con 94 victorias y 68 derrotas; por su parte, los de Dave Roberts consiguieron 93 encuentros ganados y 69 perdidos a lo largo de la campaña 2025.

Ambas franquicias estarán en busca de culminar la serie en cuatro juegos y barrer a su rival para levantar el Trofeo del Comisionado lo más pronto posible; sin embargo, no será una tarea sencilla, ya que la última vez que un Clásico de Otoño culminó en cuatro compromisos fue en la edición del 2012, cuando los Gigantes de San Francisco vencieron a los Tigres de Detroit 4-0. En esa temporada, los dos equipos no se habían visto las caras en la campaña regular y los Giants levantaron el título en la casa de los Tigers.

Después de tres años, un mexicano vuelve a estar cerca de ganar la Serie Mundial.

La última vez que ocurrió fue en 2022, cuando el pitcher José Urquidy salió con las manos en alto tras derrotar a los Philadelphia Phillies en seis juegos con los Houston Astros. Ahora el turno es para el catcher tijuanense Alejandro Kirk de evitar que los Dodgers logren el bicampeonato y se instale en la selecta lista de peloteros nacionales con al menos un título del Clásico de Otoño, la cual lidera Sergio Romo con tres conquistas, perteneciendo a los San Francisco Giants.

El camino para llegar hasta la última serie del campeonato no fue fácil para ninguna de las dos escuadras, pues Los Ángeles Dodgers tuvieron que vencer a los Cincinnati Reds en la Ronda de Comodín, a los Philadelphia Phillies en la Serie Divisional, y por último, a los Milwaukee Brewers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Por su parte, los Toronto Blue Jays descansaron en la primera ronda de eliminación por ser los líderes de la División Este y tener la mejor marca de la Liga Americana, pero en la Serie Divisional dejaron fuera a los New York Yankees y en la Serie de Campeonato vencieron a los Seattle Mariners en siete juegos.

Como es una costumbre, los dos primeros juegos se llevarán a cabo en la casa de los Blue Jays; para el tercer y cuarto enfrentamiento, los angelinos abrirán las puertas del Dodger Stadium, donde podría terminar la serie en barrida, pero en caso de ser necesario un quinto compromiso, los equipos volverán a enfrentarse en el diamante de Los Ángeles, y si se ocupa un sexto o séptimo cotejo, las dos franquicias volverán a Toronto para definir al campeón en el Rogers Centre.

⬇⬇ PDF COMPLETO AQUÍ ⬇⬇

Your browser does not seem to support iframes. <a href=>https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2025/10/23/30lr5092-31lr5092-merged-OmgVKvFCZ.pdf>Click here to read this PDF</a>.