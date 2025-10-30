Otro naturalizado de la Liga MX quiere postularse para la Selección Mexicana; no creerías quién lo pidió

La Selección Mexicana tiene en mente naturalizar a Álvaro Fidalgo para el Mundial 2026, pero en las últimas semanas el nombre de una estrella del Cruz Azul comenzó a sonar fuerte, pues él no ve con malos ojos naturalizarse mexicano para vestir los colores de México en un futuro.

Rodolfo Rotondi es el futbolista que ha estado en los reflectores por las declaraciones que dio a los medios sobre su naturalización, ya que el argentino estaría iniciando los trámites para obtener la nacionalidad mexicana, ayudando al Cruz Azul a liberar una plaza de NFM (No Formado en México).

Al terminar el trámite, Rodolfo Rotondi estaría disponible para vestir la camiseta de la Selección Mexicana, dándole al seleccionador en turno una opción más para el ataque y el sector defensivo del Tricolor.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Americano Baltimore Ravens vence con autoridad a los Miami Dolphins para sumar su tercera victoria de la campaña

¡RUMBO A SER MEXICANO! 🇲🇽



Carlos Rodolfo Rotondi estaría iniciando los trámites para obtener la nacionalidad mexicana. 🔵



Si se concreta, La Máquina liberaría una plaza de No Formado en México (NFM), además de asegurar la continuidad de un pilar en el equipo. 🚂 pic.twitter.com/qgK6O6vuuL — HistoriaAzul (@Historia_Azul) October 30, 2025

Estas son las declaraciones de Rodolfo Rotondi sobre nacionalizarse mexicano

Durante una entrevista con Adrián Esparza Otero, el periodista cuestionó a Rodolfo Rotondi sobre naturalizarse mexicano para participar con México en el futuro. “Obviamente uno no cierra las puertas, pero yo creo que, por la edad que tengo, ya para ir al otro Mundial (con la Selección Mexicana) sería complicado”, explicó el jugador del Cruz Azul.

Rodolfo Rotondi llegó a México en 2022 procedente del CSD Defensa y Justicia de Argentina y necesita estar cinco años en el país para conseguir la naturalización, así que a mediados del 2027 el jugador argentino podría conseguir su carta de naturalizado.

Además, Rodolfo Rotondi dejó en claro que él cree que “México tiene el potencial para sacar jugadores, y creo que va a tener un gran equipo, tiene un gran equipo y va a seguir con grandes jugadores”.

Rodolfo Rotondi seguirá en la Liga MX con el Cruz Azul hasta 2028

Rodolfo Rotondi tomó la decisión de continuar en la Liga MX e ir en busca del título del futbol mexicano con el Cruz Azul, pues el argentino renovó su contrato con la Máquina hasta 2028, un año después de conseguir su naturalización mexicana.

“Rodolfo Rotondi renueva con La Máquina para seguir dejando el alma en cada partido. Entrega, sacrificio y compromiso dentro y fuera de la cancha. ¡A seguir construyendo historia juntos!“, escribió el equipo en la publicación de la renovación.

Desde 2022, año en el que llegó Rotondi a México, el argentino ha logrado levantar el título de la Concacaf Champions Cup con el Cruz Azul, además de ser pieza fundamental del equipo de Vicente Sánchez para lograr el título.

DCO