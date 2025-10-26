¡Tragedia en el futbol mexicano! Muere aficionado de Cruz Azul tras el partido contra Monterrey

Un aficionado de Cruz Azul falleció luego de haber sido detenido tras el partido contra Monterrey en Ciudad Universitaria.

El juego de la Liga MX entre Cruz Azul y Monterrey terminó en tragedia para un aficionado de La Máquina que murió después de haber sido detenido por agredir de manera física y verbal a elementos de seguridad del Estadio Olímpico Universitario, donde los cementeros se impusieron 2-0 a Rayados.

De acuerdo con información de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU), los elementos de seguridad sometieron al sujeto en cuestión para entregarló a las autoridades. Pero en el trayecto sufrió un desvanecimiento, por lo que se solicitó el apoyo de los paramédicos. Pese a los esfuerzos realizados, el aficionado falleció.

“Se solicitó el apoyo de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, para iniciar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades del personal que estuvo involucrado con los hechos”, se lee en un comunicado de la DGAPSU.

Detienen a cuatro personas vinculadas a muerte de aficionado de Cruz Azul

La Secretaria de Seguridad Ciudadana dio a conocer que fueron detenidas cuatro personas vinculadas al caso de la muerte del aficionado de Cruz Azul. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles acerca del avance de las investigaciones correspondientes.

En redes sociales circula un video que muestra el momento en que el seguidor de La Máquina, identificado como Rodrigo Mondragón, es retirado del Estadio Olímpico Universitario en una de las camionetas de seguridad de la UNAM.

Los detalles respecto a lo ocurrido permanecen limitados a la versión oficial difundida por la institución. Según reportes de otros medios, el aficionado de Cruz Azul se encontraba en estado de ebriedad al momento de su agresión física y verbal a los elementos de seguridad.

Muy, pero muy grave que un aficionado haya perdido la vida tras un juego de futbol.

Creo que las autoridades deben investigar lo que sucedió el sábado por la noche en el Estadio Olímpico y la FMF debe pedirle cuentas al club que funge administrativamente como local que es Cruz… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) October 27, 2025

Cruz Azul se impone al Monterrey y escala posiciones

Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda convirtieron los goles con los que el Cruz Azul derrotó 2-0 al Monterrey en Ciudad Universitaria en el duelo de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La victoria en el Olímpico Universitario le permitió al equipo dirigido por Nicolás Larcamón llegar a 32 puntos para ubicarse tercero de la clasificación solamente abajo de Toluca y América, que tiene la misma cosecha que los cementeros pero con mejor diferencia de goles.

El Cruz Azul visita la cancha del sotanero Puebla el viernes 31 de octubre en cotejo correspondiente a la Fecha 16 del Torneo Apertura 2025.

EVG