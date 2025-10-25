Cruz Azul vence al Monterrey en Ciudad Universitaria y escala al tercer sitio de la clasificación

Jesús Orozco Chiquete festeja su gol en el triunfo de Cruz Azul sobre Monterrey.

El Cruz Azul se impuso 2-0 al Monterrey en Ciudad Universitaria en duelo de la Fecha 15 del Apertura 2025, resultado con el que escaló a la tercera posición de la clasificación de la Liga MX, a falta de dos jornadas para que culmine la fase regular del campeonato.

Jesús Orozco Chiquete y Ángel Sepúlveda fueron los autores de los goles de La Máquina, que con este triunfo amplió a 24 su racha de partidos sin perder como local en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

¡Gol de la Máquina! ¡Cruz Azul se adelanta con este cañonazo del Chiquete Orozco desde fuera del área! 😱🚂🔥#MegaFutbol pic.twitter.com/Pdvg98Xevf — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 26, 2025

Al final, el gol de Ángel Sepúlveda (Cruz Azul) ante Monterrey es válido; narración de @AgomezlunaM para Univision/TUDN



Deportivo Toluca, Club América y Monterrey son los grandes de Liga MX que han sido derrotados por la Máquina (y Cruz Azul es candidato al título según el… pic.twitter.com/MFKv9peSlj — lilboimx (@lilboimx) October 26, 2025

Rayados se quedó con un elemento menos en la cancha al minuto 24, cuando Óliver Torres fue expulsado por una fuerte entrada sobre José Paradela.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Helio Meza es el ganador de la primera carrera de Fórmula 4 en el Gran Premio de México de F1

El marcador se abrió en la recta final del primer tiempo. Jesús Orozco Chiquete abatió con un tiro raso fuera del área pegado al poste a Luis Cárdenas para poner en ventaja a La Máquina al minuto 44.

Ángel Sepúlveda puso cifras definitivas al minuto 96, al definir de derecha en el área tras ser asistido por Carlos Rodríguez, en una acción que el árbitro dio por buena luego de consultarla con el VAR.

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de Cruz Azul?

El Cruz Azul volverá a las canchas el próximo viernes 31 de octubre. Ése día, los dirigidos por Nicolás Larcamón miden fuerzas ante el sotanero Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025.

Por su parte, el Monterrey enfrenta un día después a los Tigres en una nueva edición del clásico regio, misma que se llevará a cabo en la cancha del Estadio BBVA.

EVG