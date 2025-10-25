Chivas y la Hormiga González humillan al Atlas en el clásico tapatío y se meten a zona de liguilla directa

Chivas se llevó el clásico tapatío ante Atlas en la Jornada 15 del Apertura 2025.

Armando González y las Chivas humillaron 4-1 al Atlas en el clásico tapatío, encuentro en el que la Hormiga se lució con un triplete en el Estadio AKRON, para un contundente triunfo que de momento pone al Guadalajara en zona de liguilla directa al ubicarse sexto de la clasificación con 23 unidades.

La Hormiga convirtió su primer tanto de la noche al minuto 10 con un remate de cabeza tras un centro de Efraín Álvarez. Luis Romo puso el 2-0 al 27′ con un disparo de derecha a quemarropa dentro del área y al 29′ apareció por segunda vez Armando González, al definir con otro testarazo.

Aquí está el primer GOL del Clásico Tapatío, lo hizo Armando González, el 'Otaku del Gol', para adelantar a las @Chivas. 🐐#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/hpOjG4iQSh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Aquí les dejo el gol de Luis Romo en este Clásico. El segundo de @Chivas.🐐#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/3QTWA1EFJh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Aquí está el tercero de las @Chivas esta noche.

Contando este torneo y los anteriores, ya son 12 goles de Armando González Alba en Liga BBVA MX, su padre, Armando González Bejarano, también hizo 12 en Liga… pic.twitter.com/mbZhcpl07K — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Armando González consiguió su tercer gol ante el Atlas en los primeros momentos de la segunda mitad, luego de que al minuto 51 marcó con un disparo raso de derecha a pase de Roberto Alvarado. Mateo García recortó distancias al 63’ con un tiro raso de zurda.

Aquí está su tercero de lanoche, es el séptimo jugador de @Chivas que le marca triplete al Atlas, el anterior fue Alexis Vega en Clausura 2019.#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/cQZKdEMu4e — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Aquí está el gol del descuento del @AtlasFC. Lo hizo Mateo García.#LaLigaDeLaAfición ✨ | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/S2r5jbM8f1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Chivas corta mala racha ante Atlas

Las Chivas lograron su primera victoria en un clásico tapatío contra el Atlas en un año y medio. Los rojiblancos no vencían a los Zorros desde el 27 de abril del 2024, cuando se impusieron 1-0 en la Jornada 17 del Clausura 2024.

Después de aquel triunfo, el Rebaño tuvo dos derrotas y un empate contra el equipo rojinegro, que parecía llegar bien al duelo de la Fecha 15 del Apertura 2025 después de que a mitad de semana salió airoso a costa del León.

¿Contra quién es el próximo juego de Chivas?

Las Chivas volverán a las canchas el próximo 2 de noviembre, cuando visiten la cancha del Pachuca en actividad de la Jornada 16 del Apertura 2025.

La Liga MX se pondrá en pausa después de la Fecha 16 para dar paso a la última Fecha FIFA del año. En la reanudación del torneo, el Guadalajara recibirá al Monterrey el 8 de noviembre en cotejo de la Jornada 17, la última de la fase regular.

