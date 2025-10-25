Dodgers iguala Serie Mundial ante Blue Jays; el clásico de otoño se traslada a Los Ángeles

Will Smith festeja un home run de los Dodgers en el Juego 2 de la Serie Mundial contra los Blue Jays.

Los Dodgers empataron la Serie Mundial de la MLB ante los Toronto Blue Jays a un triunfo por bando, luego de que se impusieron por marcador de 5-1 en el Juego 2 del clásico de otoño en el Rogers Centre, casa del equipo canadiense, lo que asegura un quinto duelo entre estos equipos.

La novena angelina se puso en ventaja en la parta alta de la primera entrada luego de que Will Smith bateó un sencillo al jardín central y Freddie Freeman anotó.

WILL THE REAL MAD MAX PLEASE STAND UP?! pic.twitter.com/hDsqWJG8cD — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 26, 2025

Los Blue Jays consiguieron la igualada en el tercer episodio, cuando el mexicano Alejandro Kirk bateó un elevado de sacrificio al jardín central y George Springer anotó para poner la pizarra 1-1.

Los Dodgers recuperaron la delantera en la parte alta del séptimo inning, y lo hicieron con dos home runs, uno de Will Smith y otro de Max Muncy.

Los Ángeles aumentó la diferencia sobre Toronto en la octava entrada, después de que Andy Pages y Shohei Ohtani anotaron la cuarta y quinta carrera del equipo de California, de manera respectiva.

¿Cuándo es el Juego 3 de la Serie Mundial entre Blue Jays y Dodgers?

La Serie Mundial se reanuda el próximo lunes 27 de octubre, cuando se lleve a cabo el Juego 3 entre los Toronto Blue Jays y Los Angeles Dodgers.

El clásico de otoño se traslada al Dodger Stadium, donde el actual campeón de Grandes Ligas intentará hacer pesar su localía para acercarse al bicampeonato de la MLB.

El Dodger Stadium también recibirá el Juego 4 de la Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays el martes 28 de octubre.

EVG