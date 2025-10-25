Ella es Alexandra, la novia mexicana de Charles Leclerc que roba las miradas en el Gran Premio de México de F1

Alexandra Saint Mleux es la novia mexicana del piloto monegasco Charles Leclerc, a quien acompaña en todas las carreras y el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) no es la excepción, pues la joven ha robado varias miradas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A pesar de que nació en la comunidad de Beaulieu, Francia, Alexandra Saint Mleux tiene raíces mexicanas, pues su mamá es oriunda de Cancún, Quintana Roo. Su papá dio a luz en Suiza.

“México tiene un lugar bastante especial en mi corazón. Obviamente, mi novia es mitad mexicana, su madre es de Cancún, y he pasado bastantes de mis vacaciones, especialmente durante Navidad, aquí en México”, señaló al respecto Charles Leclerc, piloto de Ferrari en la F1.

¿Cómo conoció Charles Leclerc a Alexandra, su novia mexicana?

Charles Leclerc conoció a Alexandra Saint Mleux, su novia mexicana, en el Paris Fashion Week del 2023, evento al que el piloto de Ferrari acudió como invitado especial.

La joven ha demostrado su gusto por la moda y el Gran Premio de México de F1 no es la excepción, pues en el primer día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez se le vio con un vestido blanco de inspiración boho, acompañado de un bolso en forma de corazón de la firma JW Pei llamado ‘Maren Artificial Crystal Heart Shaped Bag.

Charles Leclerc revela lo que significa para él el Gran Premio de México de F1

El monegasco Charles Leclerc reconoció que el Gran Premio de México de F1 no es una carrera más en el calendario, pues reconoció que se trata de una fecha especial por el trato de los aficionados con los pilotos.

“Es muy único. México es muy único y cuando aterrizas sabes que estás en México, te das cuenta de inmediato por la forma en que es la gente, por las calles coloridas y todas esas cosas. Me gusta esa particularidad”, resaltó el volante de Ferrari.

Charles Leclerc se subió al podio en las dos ediciones más recientes del Gran Premio de México de F1, al finalizar ambas ocasiones en la tercera posición.

