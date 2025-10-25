¿Quién era Manuel Lapuente? El histórico entrenador mexicano que dirigió a América, Tigres y la Selección Mexicana

Nacido en Puebla un 15 de mayo de 1944, Manuel Lapuente fue uno de los entrenadores históricos del futbol mexicano, pues ha sido el único en darle un título a la Selección Mexicana fuera de la Concacaf, la Copa Confederaciones de 1999, cuando México venció en la final a Brasil 4-3.

El estratega inició su carrera en los banquillos después de ponerle punto final a su trayectoria como futbolista profesional. El poblano llegó en 1978 al Puebla para ser su director técnico, mientras que su último equipo también fue la Franja y su último año como estratega fue en el 2013.

Reconocido por siempre traer una boina al momento de dirigir, Manuel Lapuente es uno de los entrenadores con más títulos en el futbol mexicano, solo por detrás de grandes técnicos como Ignacio Trelles, Víctor Manuel Vucetich, Ricardo Ferretti, Raúl Cárdenas y Javier de la Torre.

Estos son los títulos que consiguió Manuel Lapuente como entrenador

Manuel Lapuente dirigió a equipos como el América, Necaxa, Puebla y Lobos BUAP. En el futbol mexicano logró ser campeón cinco veces de la Liga MX, dos con la Franja, dos con los Rayos y una vez con las Águilas, que ocurrió en el lejano Verano del 2002 y terminó con una sequía de 13 años sin títulos en las vitrinas de Coapa.

Hablando de torneos internacionales, Lapuente logró levantar el título de la Copa de Campeones de la Concacaf con el América en la temporada 2005/2006 y con el Puebla en la campaña 1990/1991. Además de convertir a la Selección Mexicana en campeona de la Copa Confederaciones.

De igual manera, se unió a la extensa lista de entrenadores que consiguieron la Copa Oro con México; el oriundo de Puebla lo logró en 1998. Cabe recalcar que en 2020, Manuel Lapuente aseguró que a los equipos mexicanos les hacía falta regresar a los torneos de la Conmebol, algo que la afición ha pedido desde hace rato.

Se fue mi maestro y mentor del Futbol. Un amigo incomparable y una persona de la q aprendí mucho. QEPD Manuel Lapuente Díaz. pic.twitter.com/jq9tG1kjPA — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) October 25, 2025

Esta fue la trayectoria como jugador de Manuel Lapuente

A pesar de no ser tan laureado como futbolista profesional, Manuel Lapuente vistió la playera de varios equipos mexicanos de renombre, iniciando su carrera en el Monterrey en 1964; posteriormente, se mudó a la CDMX para portar los colores del Necaxa de 1966 a 1970.

En el 70 llegó al Puebla, el equipo de su ciudad natal, donde tuvo sus mejores actuaciones en la Liga MX. Su carrera como futbolista culminó en el Atlas; con los rojinegros estuvo de 1974 a 1976, para después convertirse en entrenador.

Además, durante su paso por las canchas, fue seleccionado nacional y jugó 13 encuentros con México; además, el único logro que tiene como jugador profesional es la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de 1967, los cuales se disputaron en Winnipeg, Canadá.

DCO