Muere Manuel Lapuente, legendario entrenador de la Selección Mexicana, a los 81 años

Manuel Lapuente, legendario exentrenador de la Selección Mexicana y otros clubes de la Liga MX, murió este sábado a los 81 años de edad. De acuerdo con reportes de otros medios nacionales, Manuel Lapuente falleció a causa de una neumonía que complicó su estado de salud. Murió en la ciudad de Puebla.

🕊️ Descanse en Paz, Manuel Lapuente.



El futbol mexicano despide hoy a uno de sus técnicos más ganadores y DT de la Selección Mexicana en Francia 1998.



Como el hombre de la boina se le conocía a Manuel Lapuente, quien siempre se caracterizó por traer puesta una boina durante su trayectoria como estratega, misma que comenzó en 1978 y que terminó en el 2013, último año en el que dirigió.

Fue el entrenador que le dio hasta el momento el único título a la Selección Mexicana fuera de la Concacaf, el correspondiente a la Copa FIFA Confederaciones de 1999 que se llevó a cabo en nuestro país. El Tricolor se impuso 4-3 a Brasil en la gran final del ya extinto certamen.

Manuel Lapuente, un entrenador histórico del futbol mexicano

Manuel Lapuente comenzó su trayectoria como director técnico en 1978, cuando asumió las riendas del Puebla, club al que guió a la consecución del título de la Liga MX en la Temporada 1982-1983 y a los de la Copa México y Campeón de Campeones en el periodo 1989-1990, estos últimos en su segunda etapa en el banquillo de La Franja.

Tigres, Ángeles, Atlante, Cruz Azul, Necaxa y América fueron las otras escuadras de las Liga MX a las que Manolo, como también se le conocía, dirigió en su etapa como timonel.

Es muy recordada la primera etapa de Manuel Lapuente como estratega del América (2001-2003), pues fue el timonel con el que las Águilas cortaron una sequía de 13 años sin levantar el trofeo de la Liga MX en el Verano 2002.

El paso de Manuel Lapuente con la Selección Mexicana

Manuel Lapuente estuvo al frente de la Selección Mexicana en dos etapas, la primera de ellas entre 1990 y 1991, y la segunda y más recordada de 1997 al 2000.

Manolo ganó dos títulos con el Tricolor, el primero de ellos el de la Copa Oro de 1998 tras vencer 1-0 a Estados Unidos en la final con gol de Luis Hernández, y el segundo el de la Copa Confederaciones de 1999 en suelo mexicano.

Manuel Lapuente también dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998 y en la Copa América de Paraguay 1999, en la cual el Tricolor acabó en el tercer puesto luego de ser vencido por Brasil en semifinales.

