Lando Norris gana la pole del Gran Premio de México de F1 y saldrá primero; resultados y orden de salida

Se corrió la emocionante qualy del Gran Premio de México de F1 El piloto más rápido fue Lando Norris, de McLaren, quien saldrá desde la pole este domingo 26 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Detrás del británico estarán ambos Ferrari; Charles Leclerc y Lewis Hamilton fueron segundo y tercero, respectivamente, en la qualy, cerrando con broche de oro las buenas presentaciones del cuadro italiano en las prácticas. George Russel fue cuarto y Max Verstappen quinto.

La segunda sesión fue intensa, con los pilotos eliminados siendo definidos de último momento, en un cierre emocionante para los fans que asistieron al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg, Fernando Alonso y Liam Lawson fueron los pilotos que no pudieron avanzar de fase. Por su parte, Norris, Leclerc, Sainz y Verstappen estuvieron rápidos en la segunda parte de la qualy, un adelante de lo que sería la Q3.

Isack Hadjar a todos, pero no alcanza

Isack Hadjar sorprendió en la Q1 al tener el mejor tiempo, dejando detrás a Lewis Hamilton y Groege Russell. Lando Norris fue cuarto. Uno de los que también destacó en esta etapa fue Liam Lawson, quien no es del agrado del público mexicano, pues en 2024 protagonizó varios desencuentros con Checo Pérez; el más famoso, cuando le sacó el dedo de enmedio.

Gabriel Bortolero, Alex Albon, Pierre Gasly, Lance Stroll y Franco Colapinto fueron los pilotos eliminados en la primera sesión de clasificación. Todos ellos empezarán el Gran Premio de este domingo desde el fondo. Hay volantes para los que la situación no es extraña, como el argentino Colapinto, quien no tiene puntos en el campeonato.

#FOTO | La afición de la Fórmula 1 no deja de alentar a su piloto favorito y siempre luce muy entusiasmada por poder verlo

📹: @diegoahdzo / @LaRazon_mx pic.twitter.com/hGORtS0bv0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2025

¿Quién es el máximo ganador del Gran Premio de México de F1?

El neerlandés Max Verstappen, actual tetracampeón mundial, es el máximo ganador del Gran Premio de México de F1 con cinco victorias, todas con la escudería Red Bull. Los triunfos de Mad Max en el Autódromo Hermanos Rodríguez fueron en las temporadas de 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

Aunque el español Carlos Sainz, quien vive su primera temporada con Williams, fue el ganador del Gran Premio de México de F1 en la campaña del 2024, su última en las filas de la escudería Ferrari.

Fue el cuarto y hasta el momento más reciente triunfo del oriundo de Madrid en el Gran Circo. Aquella vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el podio lo completaron Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

