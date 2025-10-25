¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Gran Premio México de F1?

Llegó el momento. La Fórmula 1 celebra su décimo aniversario en suelo tricolor este domingo 26 de octubre con una nueva edición del Gran Premio de México, que es la parada 20 del presente calendario y en donde la pelea por el campeonato de pilotos estará al rojo vivo.

Luego de las Prácticas Libres y de la Qualy, los pilotos por fin tomarán la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para correr el Gran Premio de México, que regreso a la F1 en 2015, cuando el alemán Nico Rosberg fue el primer ganador en 23 años.

¿Dónde ver el Gran Premio de México de F1?

El Gran Premio de México de Fórmula 1 inicia este domingo 26 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Canal 9 en tele abierta y por Sky Sports (Sky+, Izzi Go) en señal privada. También se puede ver por la señal de F1TV.

Carrera del GP de México | Domingo 26 de octubre | 14:00 horas, tiempo del centro de México | Canal 5, Sky Sports y F1TV.

GP de México, punto de inflexión para el campeonato de pilotos

El Gran Premio de México será de suma importancia para los pilotos que pelean por el título de F1, pues puede ser el inicio para separar a los reales contendientes. Al Hermanos Rodríguez llegan cuatro volantes con oportunidades de campeonar; Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen y Charles Leclerc.

Aunque no ha tenido los mejores resultados últimamente, Oscar Piastri se mantiene como el líder del campeonato de la F1 con 346 puntos, seguido por su compañero en McLaren, Lando Norris, quien cuenta con 332 unidades.

Max Verstappen sets the pace at the halfway point of FP2! 💨



It's a 1:17.392 for the Red Bull driver in his first session of the day ⏱️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/P6BZNSFiox — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

En tercer lugar está Max Verstappen (306 pts). El neerlandés es de hecho el máximo ganador del GP de México, en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023 se hizo con la bandera a cuadros. Sin embargo, el último que se llevó el triunfo es el español Carlos Sainz, quien terminó en lo más alto del podoi con Ferrari el certamen pasado.

Con una campaña discreta y dos victorias, George Russell (252 pts.), de Mercedes, es cuarto del mundial de pilotos de F1 y es el último piloto que tiene chances de ganar el título. Todos los demás pilotos ya quedaron descartados.

La historia del Gran Circo en el país se remonta desde hace 63 años. El 4 de noviembre de 1962 se corrió por primera vez el Gran Premio de México, pero fue en 2015 cuando volvió al calendario de la F1, y desde entonces, con excepción del 2020 por la pandemia del Covid-19, ha tenido ediciones constantes.

