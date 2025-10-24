Max Verstappen lidera la Práctica 2 del Gran Premio de México de F1

El Red Bull de Max Verstappen en la Práctica 2 del Gran Premio de México de F1.

El piloto neerlandés Max Verstappen, actual tetracampeón del mundo, terminó en la primera posición en la Práctica 2 del Gran Premio de México de Fórmula (F1) en el cierre del primer día de actividades en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Charles Leclerc (Ferrari) y Kimi Antonelli (Mercedes) completaron el top 3.

En la segunda sesión del día estuvieron los pilotos estelares de cada escudería, luego de que en el primer test hubo nueve novatos, entre ellos el mexicano Pato O’Ward., quien acabó en el sitio 13, mismo lugar en el que también culminó con McLaren en la P1 del GP de México del 2024.

Drifting into the final few minutes of FP2, Max Verstappen style 😮‍💨💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/lHHBo1KRe2 — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Charles Leclerc estuvo en la primera posición al inicio de la Práctica 2 del Gran Premio de México de F1, pero posteriormente el tetracampeón Max Verstappen, quien no corrió la Práctica 1 al ser reemplazado por el británico Arvid Lindblad, tomó el liderato.

Top 3 Práctica 2 Gran Premio de México de F1

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Kimi Antonelli (Mercedes)

¿Cuándo es la Práctica 3 del Gran Premio de México de F1?

La Práctica 3 del Gran Premio de México de F1 está programada para llevarse a cabo este sábado 25 de octubre en el transcurso de la mañana.

Será la tercera y última prueba para los volantes antes de la clasificación, misma que se realizará horas después en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Quiénes se subieron al podio en el último Gran Premio de México de F1?

El piloto español Carlos Sainz encabezó el podio en la más reciente edición del Gran Premio de México de F1, luego de obtener la victoria en la carrera celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la temporada del 2024.

El podio en aquella ocasión lo completaron el británico Lando Norris, de McLaren, y el monegasco Charles Leclerc, entonces coequipero de Carlos Sainz en Ferrari, pues el madrileño se sumó a Williams a partir de la actual campaña.

El triunfo en el Gran Premio de México de la F1 2024 fue el cuarto y más reciente hasta el momento en la carrera de Carlos Sainz en la categoría reina del automovilismo.

