Carlos Sainz se ilusiona con una nueva victoria en el Gran Premio de México de F1; “Quiero sentirlo de nuevo”

Carlos Sainz habla en un evento de Williams de cara al Gran Premio de México de F1.

El piloto español Carlos Sainz está deseoso de repetir con Williams el triunfo que consiguió en el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) la temporada pasada con Ferrari, por lo que llega al evento de este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez con los sentimientos a flor de piel.

“Me sentí como el mejor piloto del mundo por un día. Quiero sentirlo de nuevo, es lo que me hace trabajar, lo que me hace empujar, lo que me hace sentir vivo”, aseveró al respecto el volante originario de Madrid en un evento que Puma organizó con los pilotos de Williams, pues también estuvo el tailandés Alex Albon.

▶ #Video | Los pilotos Carlos Sainz (@Carlossainz55) y Alex Albon hablan un poco de su primer año juntos en Williams de cara al Gran Premio de México de F1 🏎️🇲🇽



📹: @EnriqueVil96886 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/r0oQGi4TPW — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 22, 2025

Carlos Sainz quiere subirse a lo más alto del podio en el Gran Premio de México de F1, luego de que en la campaña del 2024 lo consiguió para así obtener su cuarta y hasta el momento más reciente victoria en el Gran Circo. Aquella vez completaron el podio Lando Norris y Charles Leclerc.

Carlos Sainz y Alex Albon se sienten agradecidos con Williams

Tanto Carlos Sainz como Alex Albon aseguraron sentirse con bríos renovados en Williams, por lo que ambos manifestaron su agradecimiento a la escudería británica.

“Siempre tengo ese objetivo en mente y eso es lo que me da la voluntad de despertar a las 7 de la mañana para ir a entrenar, hacer mis dos, tres horas de ciclismo, hacer mi sesión de levantamiento de pesas, viajar por todo el mundo”, resaltó Carlos Sainz, quien vive su primera campaña con Williams luego de cuatro años con Ferrari.

Por su parte, Alex Albon, quien vive su cuarta campaña con el equipo británico, con el que en la actual F1 2025 marcha en la octava posición del campeonato de pilotos.

“Con la llegada de Carlos se ha visto un boom en Williams. Él te va a decir que no porque es muy humilde, pero ahora se ve a más personas con los colores del equipo, la ropa, pancartas y más apoyo; sentir eso es vital para nosotros”, afirmó el tailandés.

Carlos Sainz y Alex Albon desatan la locura entre los aficionados

La calle de Lucerna en la Colonia Juárez de la Ciudad de México fue testigo del fervor de los seguidores de Alex Albon y Carlos Sainz antes de que ambos pilotos ingresaran a un evento de Williams por parte de Puma.

Varios jóvenes, mujeres y hombres, se dieron cita afuera de Lucerna 34 más de una hora antes de que los pilotos de Williams ingresaran a un evento de la marca mencionada.

EVG