Charles Leclerc es el piloto más veloz en la Práctica 1 del Gran Premio de México de F1

El Ferrari de Charles Leclerc en la Práctica 1 del Gran Premio de México de F1.

El piloto monegasco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari, fue el más veloz en la Práctica 1 del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), que este 2025 cumple una década de su regreso a nuestro país en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.

Por su parte, el mexicano Pato O’Ward, quien estuvo con McLaren en lugar del británico Lando Norris, finalizó en el decimotercer puesto. Kimi Antonelli (Mercedes) y Nico Hulkenberg (Kick Sauber) culminaron segundo y tercero, de manera respectiva.

Charles Leclerc is fastest in FP1 👏



Here's our top-three from first practice in Mexico 🇲🇽⤵️#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/MPgEL6e1FW — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

Fue la segunda ocasión en la que el piloto de IndyCar corrió en un Gran Premio de México de F1, pues en la edición del 2024 también estuvo en la Práctica 1 y aquella vez finalizó en el decimotercer lugar. También corrió en lugar de Lando Norris.

Top 5 Práctica 1 del Gran Premio de México de F1

Charles Leclerc (Ferrari, 1:18.380)

Kimi Antonelli (Mercedes, 1:18.487)

Nico Hulkenberg (Kick Sauber, 1:18.760)

Oscar Piastri (McLaren, 1:18.784)

Gabriel Bortoleto (Kick Sauber, 1:18.916)

¿Quién fue el último ganador del Gran premio de México?

El español Carlos Sainz, quien vive su primera temporada con Williams, fue el ganador del Gran Premio de México de F1 en la campaña del 2024, su última en las filas de la escudería Ferrari.

Fue el cuarto y hasta el momento más reciente triunfo del oriundo de Madrid en el Gran Circo. Aquella vez en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el podio lo completaron Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

¿Quién es el máximo ganador del Gran Premio de México de F1?

El neerlandés Max Verstappen, actual tetracampeón mundial, es el máximo ganador del Gran Premio de México de F1 con cinco victorias, todas con la escudería Red Bull.

Los triunfos de Mad Max en el Autódromo Hermanos Rodríguez fueron en las temporadas de 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

EVG