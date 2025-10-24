Pato O’Ward y su tremenda preparación para subirse al monoplaza de McLaren en el Gran Premio de México de F1 (VIDEO)

Pato O’Ward recibió la oportunidad por parte de McLaren para pilotar el MCL39 durante las primeras prácticas libres del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) y correr frente a su gente este viernes. El volante mexicano llegó muy temprano al Autódromo Hermanos Rodríguez y la escudería británica documento su preparación antes de subirse al monoplaza.

En el video se puede ver a O’Ward con un nómex totalmente blanco mientras se sube al monoplaza para revisar últimos detalles antes de su participación en el primer test de la carrera en la Ciudad de México, donde ya tuvo ocasión de participar en una práctica en la edición del 2024.

Pato O’Ward es uno de los pilotos que se subirán al monoplaza de su equipo para disputar las primeras prácticas libres, pero él no es el único piloto de pruebas que estará participando en el inicio del Gran Premio de México de F1.

Pato O’Ward y los pilotos novatos en Práctica 1 del Gran Premio de México de F1

Volantes como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Charles Leclerc se tomarán un descanso e iniciarán su participación hasta las segundas prácticas, así que estos son los novatos que tomarán el control de los monoplazas este viernes.

Arvid Lindblad - Red Bull

Paul Aron y Alpine Antonio Fouco - Ferrari

Fred Vesti - Mercedes

Luke Browning - Williams

Jak Crawford - Aston Martin

Ryo Hirakawa - Haas

Ayumu Iwasa - Racing Bulls

Esto se ha convertido en una costumbre durante el Gran Premio de México de F1, pues se acerca el final de la temporada y las escuderías quieren probar a sus pilotos de categorías inferiores y ver cómo se desempeñan en la máxima categoría del automovilismo.

¿A qué hora es el Gran Premio de México?

Cada vez falta menos para vivir la vigésima carrera de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, donde tres pilotos continúan en la pelea por ser el nuevo campeón del mundo en la máxima categoría del automovilismo.

El domingo 26 de octubre es el día tan esperado por los aficionados mexicanos, pues en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, el semáforo se apagará para iniciar la competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Después de 71 vueltas y varias paradas en pits, conoceremos al ganador del GP de la Ciudad de México, el cual Carlos Sainz Jr. es el último ganador, levantando el título en 2023 con Lando Norris y Charles Leclerc acompañándolo en el podio.

