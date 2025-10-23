Mastercard y el Equipo McLaren de F1, juntos por primera vez en México en el Gran Premio de México.

Mastercard y el Equipo McLaren de Formula 1 unen fuerzas por primera vez en México en el Gran Premio de México, ofreciendo a los aficionados experiencias únicas que combinan innovación, tecnología y la pasión por las carreras.

En tan solo un año desde el anuncio de la alianza, la colaboración se ha fortalecido, y antes de la temporada 2026, se confirmó que el equipo llevará oficialmente el nombre de McLaren Mastercard Fórmula 1 Team, lo que marca una nueva era para ambas marcas.

“La pasión por las carreras en México ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Cada Gran Premio reúne a miles de aficionados que buscan vivir la emoción de cerca y seguir a sus pilotos favoritos. Para Mastercard traer esta alianza al país y ser socios del Equipo McLaren de Formula 1 significa conectar con las pasiones de los mexicanos, una comunidad que valora la velocidad, la innovación y el entretenimiento de alto nivel”, dijo Carlos Quintero, Vicepresidente Ejecutivo de Marketing y Comunicaciones de Mastercard para Latinoamérica.

TE RECOMENDAMOS: Reduce gastos Televisa consolida su solidez financiera y fortalece su posición de cara al futuro

Este año, el México GP tendrá lugar el este 24, 25 y 26 de octubre de 2025, tras realizarse el GP de Estados Unidos hace unos días. Con esta edición, se celebra la fecha número veinte del campeonato; y en la Ciudad de México está listas para vivir la mejor F1ESTA de la temporada.

Horarios del GP de México de la F1 2025

Práctica 1 | 12:30 horas del viernes 24 de octubre

Práctica 2 | 16:00 horas del viernes 24 de octubre

Práctica 3 | 11:30 horas del sábado 25 de octubre

Clasificación | 15:00 horas del sábado 25 de octubre

Carrera | 14:00 horas del domingo 26 de octubre

Todos los horarios son del centro de la Ciudad de México.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR