Remuneraciones medias aumentan, pero personal ocupado en programa IMMEX se reduce 1.6% en abril

A pesar de que las remuneraciones medias reales del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) aumentaron en abril, las personas ocupadas registraron una disminución de 1.6 por ciento a tasa anual, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas a los trabajadores que fueron contratados directamente ascendieron a 23 mil 429 pesos, un incremento de 5.2 por ciento a tasa anual, debido a que los establecimientos manufactureros pagaron 5.0 por ciento y los no manufactureros tuvieron un alza de 7.0 por ciento.

En abril de este año en los 6 mil 523 establecimientos IMMEX, el personal ocupado total fue de 3 millones 174 mil 116 personas, de las cuales, 2 millones 801 mil 976 laboraron en establecimientos manufactureros y el resto, es decir, 372 mil 140 en los no manufactureros.

Caída del personal ocupado

No obstante, el personal ocupado total registró una baja de 1.6 por ciento en su comparación año contra año debido a que los trabajadores del sector manufacturero se redujeron 2.3 por ciento y los empleados en unidades no manufactureras aumentaron 3.9 por ciento.

Al interior de los establecimientos manufactureros, el personal contratado directamente por las unidades económicas se redujo 2.3 por ciento a tasa anual, es específico porque obreros y técnicos, y empleados administrativos registraron una contracción de 2.6 por ciento y 0.7 por ciento, respectivamente; mientras que los empleados por subcontratación cayeron 4.3 por ciento, siendo los empleados administrativos los que se redujeron más que los obreros y técnicos.

De acuerdo con el INEGI, las entidades federativas que concentraron a más personal ocupado fueron Nuevo León con 13.4 por ciento; Chihuahua, 12.1 por ciento; Baja California, 12 por ciento; Coahuila, 8.2 por ciento; Jalisco, 7.5 por ciento; y Tamaulipas, 7.4 por ciento.

Bajan horas trabajadas

Además de la caída del personal ocupado, también se registró una disminución de 0.5 por ciento de las horas trabajadas. En el cuarto mes del año, sólo fueron 617.4 millones de horas. Por tipo de establecimiento, en los manufactureros cayeron 1.1 por ciento a tasa anual, pero en los no manufactureros aumentaron 4.7 por ciento.

Por entidad federativa, las horas trabajadas se incrementaron en la Ciudad de México, 8.3 por ciento; Jalisco, 5.3 por ciento; Baja California, 2.5 por ciento; Veracruz, 2.2 por ciento; Chihuahua, 2.0 por ciento; Estado de México, 1.6 por ciento y San Luis Potosí, 0.2 por ciento; en Michoacán no hubo variación, y en el resto de los estados descendieron.

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cehr