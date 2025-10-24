Red Bull demuestra su pasión por el América con este tremendo festejo en el Gran Premio de México (VIDEO)

El Gran Premio de México siempre deja grandes momentos dentro y fuera de la pista; en esta ocasión no fue la excepción y los pilotos de Racing Bulls, la escudería filial de Oracle Red Bull Racing, aparecieron en un video publicado por la escudería en sus redes sociales donde demuestran la tremenda pasión de sus dos volantes por el Club América.

En la publicación del equipo se puede ver a Isack Hadjar y Liam Lawson en el paddock de Racing Bulls en el GP de México y una persona detrás de cámaras les pone diferentes celebraciones de las Águilas para que ellos intenten recrearlas.

Los tres festejos icónicos que hicieron los pilotos fueron el famoso baile de Brian Rodríguez, que se volvió viral en redes sociales y entre la afición azulcrema, el de Bruna Vilalma con el América Femenil y el baile entre el ‘Rayito’ y Rodrigo Aguirre.

TE RECOMENDAMOS: Mañana es el Clásico Tapatío Las Chivas buscan su primer triunfo ante Diego Cocca en ocho torneos

La escudería filial de Red Bull busca su primera victoria en el Gran Premio de México

Isack Hadjar, novato en la Fórmula 1, y Liam Lawson siguen en busca de darle su primera victoria de la temporada a la escudería filial de Oracle Red Bull Racing, pues lo único que han podido sumar hasta ahora ha sido el podio del piloto francés en el Gran Premio de los Países Bajos.

La carrera en Ciudad de México es una gran oportunidad para los dos pilotos de sumar unidades, pues si llegan a controlar el monoplaza con la altura de la capital del país, podrían ser de los más rápidos en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Además del Gran Premio de México, a Racing Bulls aún le quedan cuatro fechas para que salgan en busca de esa primera victoria en la campaña, pues Isack Hadjar está entre los mejores volantes novatos de la campaña, junto a Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman, y en una de esas podría colarse entre los primeros puestos.

Red Bull solo piensa en la victoria en el Gran Premio de México

Red Bull y Max Verstappen solo tienen una cosa en mente, la victoria en el Gran Premio de México, no hay más, pues el piloto neerlandés necesita ver la bandera a cuadros en primer lugar para seguir presionando en el Campeonato de Pilotos.

‘Mad Max’ consiguió salir con la mano en alto el fin de semana del GP de Estados Unidos, tanto en la carrera sprint como en el evento del domingo, que lo puso a 26 puntos del segundo lugar y a 44 unidades del primer puesto.

Llevarse el trofeo en el Autódromo Hermanos Rodríguez significaría que el tetracampeón de la F1 estaría recortando otros 25 puntos en su pelea con Lando Norris y Oscar Piastri, pero si los McLaren llegan a subirse al podio en primer y segundo puesto, la pelea por el título de la Fórmula 1 sería aún más difícil para el volante de Red Bull.

DCO