Ni Max Verstappen, ni Lewis Hamilton tienen este histórico récord en el Gran Premio de México

El Gran Premio de México se disputa del 24 al 26 de octubre del 2025.

Desde hace cuatro años, el Gran Premio de México está buscando que alguno de los 20 pilotos rompa el histórico récord que le pertenece a Valtteri Bottas; el nuevo piloto de Cadillac y compañero de Checo Pérez es el volante que ostenta la vuelta más rápida en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El deportista finlandés marcó un tiempo de 1:17.774 en la edición de 2021 del Gran Premio de México, un récord que en cuatro temporadas no ha podido superar ni Max Verstappen ni Lewis Hamilton, dos de los pilotos más laureados en la pista de la capital del país, con cinco y dos victorias, respectivamente.

Además de presumir la vuelta más rápida en México como uno de sus logros, Bottas también alcanzó la velocidad máxima en una carrera de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez; el finlandés estableció la trampa de velocidad más rápida en la historia del serial en 2016 cuando marcó los 372.49 kilómetros por hora.

Max Verstappen en busca de aumentar su hegemonía en México

Max Verstappen tiene una misión muy importante este fin de semana en el Gran Premio de México, pues tiene que conseguir la victoria el domingo 26 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez para seguir en la pelea por el título de la Fórmula 1 contra los dos pilotos de McLaren.

Además de eso, si el león neerlandés se va con la mano en alto de la capital del país, estará aumentando su hegemonía como el máximo ganador del Gran Premio de México, pues desde que volvió en 2015, ‘Mad Max’ ha visto en primer lugar la bandera a cuadros en cinco ocasiones.

Desde el 2020 a 2023, Verstappen llevaba una racha de tres victorias al hilo en la pista de la Ciudad Deportiva de Magdalena Mixhuca, pero Carlos Sainz Jr. cortó el invicto del neerlandés el año pasado cuando se subió a lo más alto del podio en 2024.

¿A qué hora inicia el Gran Premio de México?

Max Verstappen, Lewis Hamilton y Carlos Sainz Jr. serán los más seguidos este fin de semana por los aficionados mexicanos, pues son los únicos pilotos que han conseguido una victoria en la capital del país, desde que la Fórmula 1 volvió a México en 2015.

El Gran Premio de México se llevará a cabo el domingo 26 de octubre y el semáforo se apagará en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, y después de 71 vueltas en el Autódromo Hermanos Rodríguez conoceremos al nuevo campeón de una de las carreras más difíciles del serial.

La pista de la Ciudad Deportiva de la CDMX es una de las más complicadas para los pilotos por la altura de la capital, la cual es de 2,240 metros sobre el nivel del mar, en ocasiones generando complicaciones para los competidores al momento de estar en el monoplaza.

DCO