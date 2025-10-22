Estos son los pilotos que corrieron el primer Gran Premio de México en 2015; solo 5 siguen en activo

El Gran Premio de México cumple 10 años este 2025 desde su regreso a la F1.

El Gran Premio de México cumple 10 años este 2025 desde que el Autódromo Hermanos Rodríguez volvió al calendario de la máxima categoría del automovilismo y actualmente solo cinco pilotos que disputaron esa carrera en 2015 siguen en activo en esta campaña.

En aquella ocasión, el GP de México se llevó a cabo entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre, coincidiendo con el Día de Muertos. Las Prácticas Libres 1 fueron dominadas por un joven Max Verstappen, quien marcó un tiempo de 1:25.990 en la capital del país y en las dos prácticas que continuaron, Nico Rosberg fue el encargado de liderarlas.

​En la clasificación para el Gran Premio de México, Nico Rosberg y Lewis Hamilton, ambos de Mercedes, fueron los que se quedaron con el primer y segundo puesto, respectivamente, mientras que Sebastian Vettel de Ferrari completó los primeros tres lugares de la parrilla de salida.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 🙌



This time we're heading to the buzzing metropolis of Mexico City! 🇲🇽💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/SI50YsK5jd — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

Durante la carrera, la tónica fue la misma, con los dos volantes de Mercedes culminando en los primeros dos puestos, acompañados de Valtteri Bottas de Williams-Mercedes, que completó el podio.

Además de Lewis Hamilton y Max Verstappen, Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso fueron los pilotos que continúan en activo y disputaron el Gran Premio de México en 2015, culminando en séptimo, onceavo y decimoctavo puesto, respectivamente.

La carrera en la Ciudad de México es una de las más exigentes para los pilotos, pues los 2,240 metros sobre el nivel del mar llegan a complicar a los participantes cuando están dentro del monoplaza y recorren durante 71 vueltas el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cultural must-sees, local food favourites and fan experiences... 🙌



Here's your ultimate guide to the Mexico City Grand Prix 👇#F1 #MexicoGPhttps://t.co/8FNMFX2gAN — Formula 1 (@F1) October 22, 2025

¿Cuándo se anunció que el Gran Premio de México regresaba a la Fórmula 1?

El Gran Premio de México recibió la gran noticia en julio de 2014, cuando la FIA anunció que el Autódromo Hermanos Rodríguez volvía al serial de la máxima categoría del automovilismo para el 2015.

Después de 23 años, la Ciudad de México recibió de nuevo una carrera de la Fórmula 1, sin embargo antes de que se disputará la carrera el 1 de noviembre, la organización tuvo problemas como la clausura de una grada y la amenaza de varios vecinos de la colonia.

Desde 1992 no se disputaba una carrera en el Hermanos Rodríguez, en aquella ocasión el ganador de la competencia fue Nigel Mansell, mientras que Riccardo Patrese y Michael Schumacher completaron el podio.

DCO