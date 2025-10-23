El hermoso gesto del Gran Premio de México con Lewis Hamilton que sacó las lágrimas de todos los aficionados (VIDEO)

La imagen de Roscoe fue colocada en el altar el Gran Premio de México.

El Gran Premio de México está a escasas horas de iniciar y como la vigésima carrera de la Fórmula 1 se lleva a cabo en fechas de Día de Muertos, la organización del evento colocó una ofrenda donde pusieron una figura de Roscoe, el perrito de Lewis Hamilton que falleció el pasado 28 de septiembre del 2025.

En las redes sociales del Gran Premio de México, enseñaron en un video la figura color plateada del lomito de Hamilton, además de la leyenda “con cariño, para Roscoe. El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el Gran Premio de México”.

El hermoso gesto por parte de la organización del GP de México se llevó los elogios por parte de los aficionados y algunos de ellos dejaron mensajes como “Hágame el favor de grabar a Lewis viendo esto, por favor”, “No hagan llorar a Lewis”, “Opino que deberían grabar el momento cuando Lewis vea el altar y vea que será recordado su mejor amigo”.

Con cariño, para Roscoe. ❤️ 🐶 El recuerdo del mejor amigo de Lewis Hamilton está presente en el #MexicoGP. 🇲🇽#Formula1 #F1 pic.twitter.com/kNdAcbSFOF — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2025

Lewis Hamilton busca su tercera victoria en el Gran Premio de México

Lewis Hamilton arribó a la Ciudad de México en busca de llevarse su tercera victoria en el Gran Premio de México, pues desde que el Autódromo Hermanos Rodríguez volvió al serial de la Fórmula 1, el piloso británico ha estado en lo más alto del podio en dos ocasiones.

El heptacampeón de la máxima categoría del automovilismo se ha ido de nuestro país con las manos en alto en 2016 y 2019; sin embargo, el máximo ganador del Gran Premio de México desde su regreso en 2015 es el neerlandés Max Verstappen, que suma cinco logros en la capital del país.

Mientras que el piloto que está defendiendo el cetro que levantó el año pasado es Carlos Sainz Jr., pues el volante español fue el más rápido en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que Lando Norris y Charles Leclerc completaron el podio en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

How time flies... 🤯



It's 10 years since our return to racing in Mexico City! 🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/4DNPWftQKz — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

El Gran Premio de México ya está a la espera para conocer a su ganador

Todo está listo en el Autódromo Hermanos Rodríguez para iniciar la actividad del Gran Premio de México 2025, el cual celebra 10 años desde el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país, pues tuvieron que pasar 32 años para que el serial volviera a la capital mexicana.

Las primeras Prácticas Libres iniciarán el viernes 24 de octubre en punto de las 12:30 y 16:00 horas, respectivamente; las terceras vueltas libres se llevarán a cabo el sábado 25 y arrancarán en punto de las 11:30 horas, mientras que la clasificación dará comienzo a las 15:00 horas.

El momento que todos esperan de este fin de semana es la carrera, la cual iniciará a las 14:00 horas del domingo 26 de octubre y después de 71 vueltas el Gran Premio de México conocerá a su ganador.

DCO