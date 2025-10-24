El precioso casco que usará Carlos Sainz en el Gran Premio de México, con el elemento más representativo del país (FOTOS)

Este es el casco que utilizará Carlos Sainz en el GP de México.

Carlos Sainz presumió en sus redes sociales el precioso casco que utilizará durante el fin de semana del Gran Premio de México, el cual ha enamorado a la afición mexicana por el objeto culinario en el que está inspirado, además de que lo presumirá desde que se suba al monoplaza de Williams para llevar a cabo las primeras dos prácticas libres este viernes.

El piloto español eligió el chile para realizar este diseño, en el que podemos ver que tiene flamas en color rojo y varios elementos de la cultura mexicana, como el águila, la máscara de luchador, una calavera, una botella de salsa, un cactus, un totopo, un taco y, por supuesto, la frase “Viva México”.

Carlos Sainz realizó este diseño para agradecerle a sus fans en México todo el apoyo que le han brindado en cada carrera que ha disputado en la capital del país, escribiendo en su publicación “México, ¡va por ustedes!”. ¡Gracias por tanto cariño año tras año!“.

Carlos Sainz quiere volver a repetir en lo más alto del podio del Gran Premio de México

Carlos Sainz ya consiguió su primer podio con Williams, pero ahora quiere su primera victoria con su nueva escudería y el Gran Premio de México es una gran oportunidad para el español, pues ya sabe lo que es correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez con la presión de 19 pilotos detrás de él.

El oriundo de Madrid, España, fue el ganador del GP de la Ciudad de México en 2024, subiéndose a lo más alto del podio junto a Lando Norris y Charles Leclerc, consiguiendo un día redondo para Ferrari.

Además, Carlos Sainz podría sumar su segundo triunfo en suelo azteca e igualar a pilotos como Lewis Hamilton, Alain Prost, Nigel Mansell y Jim Clark, pues todos ellos también vieron la bandera a cuadros en primer lugar en dos ocasiones en el Gran Premio de México.

¿A qué hora competirá Carlos Sainz en el Gran Premio de México?

Carlos Sainz está a escasas horas de iniciar su participación en el Gran Premio de México e ir en busca de su segunda victoria en la capital del país. El piloto español se subirá al monoplaza en punto de las 12:30 horas, para llevar a cabo las primeras prácticas libres.

Las segundas serán a las 16:00 horas, mientras que la última práctica y la clasificación se disputarán el sábado 25 de octubre en punto de las 11:30 y 15:00 horas, respectivamente.

El domingo 26 de este mes, los 20 pilotos se subirán a su monoplaza para llevar a cabo la vigésima carrera de esta temporada desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el semáforo se apagará en punto de las 14:00 horas, para conocer al nuevo ganador después de 71 vueltas.

DCO