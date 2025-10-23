¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la Práctica 2 del Gran Premio de México de F1?

El primer día del Gran Premio de México de F1 culmina con la Práctica 2.

La actividad del primer día del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) concluye con la Práctica 2 este viernes 24 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde los pilotos intentarán llegar de la mejor manera posible a la tercera y última práctica y a la clasificación del sábado.

Los 20 pilotos titulares de las 10 escuderías que compiten en el serial estarán el segundo test del día, pues en el primero de ellos habrá nueve corredores novatos, entre ellos el mexicano Pato O’Ward, de la escudería McLaren.

Five races to go in 2025...



Next up: Mexico City 🇲🇽#F1 #MexicoGP | Facts and stats 👇https://t.co/rYODC3BDAi — Formula 1 (@F1) October 23, 2025

¿Dónde ver EN VIVO la Práctica 2 del Gran Premio de México de F1?

La Práctica 2 del Gran Premio de México de F1 se realiza este viernes 24 de octubre por la tarde en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. El circuito recibe por décima ocasión al Gran Circo desde el regreso del serial a nuestro país en el 2015.

Fecha: Viernes 24 de octubre

Hora: 16:00

Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez

Transmisión: Canal 5, Sky Sports y F1 TV

Oscar Piastri quiere revertir su suerte en el Gran Premio de México de F1

Oscar Piastri tuvo dificultades en las últimas carreras de temporadas anteriores cuando tenía la oportunidad de asegurar algún título de automovilismo.

El piloto australiano espera que el pasado pueda ayudarlo a enfrentar sus circunstancias actuales en la Fórmula 1 a partir de este fin de semana en el Gran Premio de México.

Oscar Piastri ganó siete de las primeras 15 carreras de esta temporada para construir una ventaja de 104 puntos que parecía cómoda sobre el campeón reinante Max Verstappen, quien ha estado en gran forma desde entonces y ha aprovechado los problemas de McLaren para reducir esa ventaja a 40 unidades en apenas cuatro carreras.

“Creo que ha sido muy consistente en los últimos fines de semana. Y, además, ha sido fuerte, no se puede negar eso”, reconoció el piloto de McLaren. ”Pero no ayuda el preocuparse por eso, lo que me va a ayudar a ganar este campeonato es tratar de sacar lo mejor de mí mismo”, agregó el actual líder del campeonato de pilotos de la F1 2025.

