¡Tensión en McLaren! Lando Norris hace seña obscena a un aficionado que mostró su apoyo a Oscar Piastri (VIDEO)

Se acerca el final de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 y falta menos para conocer al vencedor en el Campeonato de Pilotos, el cual lidera Oscar Piastri, y un escalón abajo se encuentra Lando Norris, a quien parece no gustarle los resultados, pues le hizo una seña obscena a un aficionado que apoyó a su coequipero.

En el video que circula por las redes sociales se puede ver a los dos volantes de la escudería británica en un evento de McLaren previo al Gran Premio de Estados Unidos, donde Norris comenta que “nunca fui a partidos de futbol americano, fui a partidos de futbol de verdad”, algo que no le gustó a la afición estadounidense y respondieron con abucheos para el británico.

De repente se escucha a uno de los fanáticos gritar “Vamos, Oscar”; en ese momento Lando Norris sacó la mano de su bolsillo y le hizo una seña obscena a la persona que gritó en apoyo a Oscar Piastri.

¿Qué necesita Lando Norris si quiere ser campeón del mundo de Fórmula 1?

Lando Norris inició la Temporada 2025 de la Fórmula 1 como uno de los favoritos de la afición para llevarse el primer lugar en el Campeonato de Pilotos; sin embargo, el trabajo de Oscar Piastri durante la campaña ha sido mejor que el de su coequipero.

Antes del Gran Premio de Estados Unidos, el cual se corre en el Circuito de las Américas, Oscar Piastri lidera la competencia con 336 puntos, mientras que Lando Norris tiene 314 unidades después de 18 carreras de 24 que hay en el serial.

El piloto nacido en Bristol, Reino Unido, necesita ganar dos carreras seguidas para sumar 50 puntos y que su coequipero junte el menor número de unidades, pues actualmente está a 22 puntos de alcanzar al australiano.

Just 22 points separate them after 18 rounds 🤏



McLaren se proclamó bicampeón de la Fórmula 1 en Singapur

A pesar de estar peleando por el primer lugar en el Campeonato de Pilotos, el gran trabajo de Lando Norris y Oscar Piastri en la temporada le dieron el bicampeonato en el Campeonato de Constructores a McLaren.

Esto ocurrió en el Gran Premio de Singapur, carrera en la que Norris terminó en el tercer puesto y Piastri cruzó la meta en la cuarta posición, logrando 650 unidades para la escudería británica y matemáticamente Mercedes ya no puede alcanzarlos, pues acumulan 325 puntos tras 18 paradas.

Los pilotos aún tienen que pasar por Austin, México, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi para definir al nuevo campeón del mundo de la Fórmula 1.

