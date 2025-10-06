McLaren gana primer bicampeonato en Fórmula 1 después de 34 años

McLaren se convirtió en bicampeón de la Fórmula 1 a falta de seis carreras para que termine la temporada 2025 de la máxima categoría del deporte motor. El equipo papaya se confirmó como el mejor del mundo y por primera vez en 34 años logra hilar titulos de constructores, algo que no lograba desde que fueron tetracampeones de 1988 a 1991.

El equipo con sede en Woking, Inglaterra, no tenía logros consecutivos desde 1990 y 1991, pero su último título fue en 1998, sequía que se cortó el año pasado. Su dominio en la categoría reina es gracias a sus pilotos; Oscar Piastri y Lando Norris.

El tercer lugar de Norris y el cuarto de Piastri en el Gran Premio de Singapur fue suficiente para que McLaren asegurara el campeonato, cuando todavía hay más de cinco citas pendientes en el calendario, pero es que sus 650 puntos ya son inalcanzables para Mercedes y Ferrari, que ahora pelearán entre ellos por el subcampeonato.

El Dato: Mercedes tiene el récord de más titulos de constructores al hilo con 8, todos ganados de 2014 a 2021, le sigue Ferrari, que de 1999 a 2004 ganó seis años consecutivos.

La escudería naranja aumentó su palmarés a 10 títulos, siendo el segundo más ganador de la historia, tan sólo detrás de Ferrari, que a pesar de una sequía de 17 años sigue en la cima con 16 campeonatos de constructores. Lewis Hamilton, siete veces campeón de la F1, y Charles Leclerc, tiene la misión de ganar el cetro que se le niega a los italianos desde 2008.

Aunque el Cavallino Rampante supera a los de Woking, los británicos dejaron a Williams en la tercera posición con 9 títulos, pero ya han pasado 28 años, y contando, desde la última vez que este equipo inglés conquistó la gloria.

McLaren ya había ganado dos o más títulos seguidos en la F1. Sucedió primero en 1984 y 1985, que fueron su segundo y tercer campeonato, tras conseguir el primero en 1974. La segunda ocasión fue de 1988 a 1991. En la F1, además de McLaren, las escuderías que han sido ganadoras consecutivas son Cooper, Brabham, Loto, Ferrari, Williams, Renault, Red Bull y Mercedes.

6 escuderías han ganado tres o más campeonatos de constructores

El piloto británico George Russell comandó de principio a fin las acciones en el Circuito Urbano Marina Bay, logrando la victoria en el GP de Singapur, que es la segunda conquista del conductor de Mercedes en la presente campaña de la F1, luego de ser primero en Canadá en junio pasado.

Casi cuatro meses tuvieron que pasar para que Russell y Las Flechas Plateadas estuvieran en lo más alto del podio. Max Verstappen y Lando Norris protagonizaron una batalla personal por la segunda plaza.

Pese a terminar fuera de los tres mejores, el australiano Oscar Piastri es el líder del campeonato con 336 puntos, pero su compañero de equipo, Norris, está recortando distancia y ahora tiene 314 unidades.

En tercer lugar se encuentra Max Verstappen, que le está sacando todo lo que puede al monoplaza de Red Bull, lo que lo tiene a pie de lucha con 273 puntos. El León Neerlandés no pierde esperanza para sumar su quinto campeonato consecutivo.

La máxima categoría tendrá una pausa de una semana, pues la siguiente cita es el Gran Premio de Estados Unidos, que se corre el domingo 19 de octubre en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

