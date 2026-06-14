¿Cuándo juega Tim Payne en el Mundial 2026?

Tim Payne comenzó a hacerse conocido antes del Mundial luego de que un creador de contenido de argentina lo calificara como el jugador menos conocido, y las personas pronto podrán ver su desempeño en vivo.

El futbolista Tim Payne fue calificado como el jugador menos conocido que participará durante la Copa Mundial de Futbol de este 2026, pues pese a su buen desempeño y su larga trayectoria era mayormente conocido en su país.

Tim Payne juega como lateral derecho en la Selección de Nueva Zelanda, en donde debutó en 2012, y durante su trayectoria de más de diez años incluso se ha enfrentado al Cruz Azul durante el Mundial de Clubes.

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¿Cuándo juega Tim Payne?

Debido a que Tim Payne es un jugador de la Selección de Nueva Zelanda, las y los apasionados del futbol podrán verlo jugar contra Irán contra a las 19:00 horas durante el partido que jugarán este 15 de junio desde el Estadio Los Ángeles, Estados Unidos.

Además, la Selección de Nueva Zelanda se enfrentará con la Selección de Egipto el domingo 21 de junio a las 21:00 horas en el Estadio BC Place Vancouver, Canadá.

El video de Valentín Scarsini logró poner el reflector en Tim Payne, por lo que ahora las personas están expectantes alrededor del mundo, y ahora miles de personas quieren ver jugar al defensor neozelandés.

El creador de contenido dijo que el futbolista de la selección que actualmente Grupo G era el menos conocido, pues contaba con apenas 4 mil 715 seguidores en sus redes sociales.

De acuerdo con Scarsini, el propósito de su video era lograr que Payne fuera el protagonista de la Copa, y alentó a las personas a comenzar a seguirlo y darle promoción al jugador neozelandés.

Gracias a la viralidad del video ahora el futbolista cuenta con un total de 5,7 millones de seguidores en Instagram, en donde recientemente envió un mensaje agradeciendo especialmente a los seguidores de Argentina y México.

En dicho video también envió un saludo a las personas de Nueva Zelanda, a quienes dijo que espera hacerlos sentir orgullosos durante su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En tanto a Valentín Scarsini, este logró conocer al jugador no solamente durante un partido, sino que logró reunirse con él y preguntarle cómo se sintió al hacerse más conocido.

Tim Payne dijo que no sabía cómo sentirse y que continuaba procesándolo, pero que agradecía que hiciera que las personas alrededor del mundo comenzaran a seguirlo y conocerlo.

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