Épica respuesta de Pato O’Ward a fan en el Gran Premio de México de la F1 que te provocará la carcajada (VIDEO)

Pato O'Ward hizo reír a los aficionados con su respuesta a un fan antes de correr la Práctica 1 del Gran Premio de México de F1.

El regiomontano Pato O’Ward le dio una épica respuesta a un fan previo a su participación en el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), al recordarle que sí habla en español luego de que este aficionado lo abordó en inglés mientras el piloto de IndyCar salía con un traje negro muy mexicano antes de la Práctica 1.

“Sí hablo español, wey”, fue la contundente respuesta de Pato O’Ward al fan que se dirigió a él en inglés, situación que generó la carcajada entre los otros aficionados presentes, los cuales aprovecharon el momento para pedirle autógrafos y selfies.

El mexicano lució accesible con todas las personas que se le acercaron en los momentos previos a su participación en la Práctica 1 del Gran Premio de México, en la que fue elegido por McLaren para reemplazar al británico Lando Norris, actual sublíder del campeonato de pilotos de la F1 2025.

Pato O’Ward corre por segunda vez en el Gran Premio de México de F1

Pato O’Ward corre por segunda ocasión en su carrera en un Gran Premio de México de F1, pues en la edición del 2024 también fue uno de los volantes de McLaren en la Práctica 1 del evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Es la cuarta vez que el originario de Monterrey, Nuevo León, participa en unas prácticas con la escudería británica, pues en las temporadas del 2022 y del 2023 lo hizo en las Prácticas 1 del Gran Premio de Abu Dabi.

Pato O’Ward es el único piloto mexicano en el Gran Premio de México de F1 de este año, debido a que esta vez no estuvo el tapatío Checo Pérez, quien estará de vuelta en el Gran Circo en el 2026 para correr con la debutante Cadillac.

Un 2025 de ensueño para Pato O’Ward en IndyCar

El mexicano Pato O’Ward llega al Gran Premio de México de F1 después de vivir su mejor temporada en la IndyCar Series, donde acabó como subcampeón en este 2025, su mejor desempeño desde que empezó a competir en la categoría en el 2019.

El volante de 26 años de edad cosechó 515 puntos a lo largo de la campaña con Arrow McLaren, logrando dos victorias y seis podios, para acabar segundo de la clasificación solamente detrás del español Álex Palou, de Chip Ganassi Racing, con 711 unidades a lo largo del campeonato.

EVG