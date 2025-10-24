¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO la Práctica 3 del Gran Premio de México de F1?

El Ferrari de Charles Leclerc en una de las prácticas del Gran Premio de México de F1.

El segundo día de actividades del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) comienza con la Práctica 3 este sábado 25 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Será el último test que tengan los pilotos horas antes de que se lleve a cabo la clasificación para definir el lugar desde el cual largará cada uno de ellos en la carrera del domingo.

Las cosas comenzarán un poco más temprano que el viernes. En esta tercera y última práctica, todas las escuderías contarán con sus volantes titulares, a diferencia de lo que ocurrió en la primera, que contó con nueve novatos, entre ellos el regiomontano Pato O’Ward (McLaren).

¿Dónde ver EN VIVO la Práctica 3 del Gran Premio de México de F1?

La Práctica 3 del Gran Premio de México de F1 se lleva a cabo este sábado 25 de octubre por la mañana en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Es el último test para los pilotos antes de la clasificación, que se realiza horas más tarde.

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Charles Leclerc es el piloto más veloz en la Práctica 1 del Gran Premio de México de F1

Fecha: Sábado 25 de octubre

Hora: 11:30

Circuito: Autódromo Hermanos Rodríguez

Transmisión: Canal 9, Sky Sports y F1TV

¿Cuántas ediciones se han celebrado del Gran Premio de México de F1?

La del 2025 es la vigesimosexta ocasión en la que se celebra el Gran Premio de México de F1. Sin embargo, es la edición 25 de manera oficial, pues la primera vez que vino el serial a nuestro país, en 1962, la carrera no dio puntos para el campeonato mundial.

La actual es la tercera etapa del Gran Circo en suelo mexicano luego de su exitoso regreso en el 2015 tras 23 años de ausencia. El primer periodo abarcó de 1962 a 1970 y el segundo de 1986 a 1992.

Desde el regreso del serial a nuestro país, la única ocasión en la que el Gran Premio de México de F1 no se llevó a cabo fue en el 2020, pues el evento se canceló a causa de la pandemia de COVID-19.

El neerlandés Max Verstappen es el piloto con más triunfos en el Autódromo Hermanos Rodríguez con cinco, todos con Red Bull, y el más reciente de ellos lo consiguió en la campaña del 2023.

EVG