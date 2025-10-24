George Russell se disfraza de luchador y sorprende a todos en el Gran Premio de México de F1 (FOTO)

George Russell aprovechó su ausencia en la Práctica 1 del GP de México de F1 para hacerse pasar por luchador.

El piloto británico George Russell sorprendió a todos en el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) al aparecer con una máscara de luchador en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez durante la Práctica 1, en un momento que el mismo compartió en sus redes sociales.

El corredor de la escudería Mercedes publicó en su cuenta de Instagram una selfie en la que sale con el rostro cubierto con una máscara de luchador para pasar desapercibido entre el público en las gradas del Hermanos Rodríguez, esto mientras veía al danés Frederik Vesti, quien ocupó su lugar en la primera sesión.

"Hacía años que no veía coches de Fórmula 1 en la pista, así que encontré una forma de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi coche“, fue el mensaje con el que George Russell acompañó su publicación.

George Russell se pierde Práctica 1 del Gran Premio de México de F1

El británico George Russell fue uno de los pilotos estelares que no estuvo en la Práctica 1 del Gran Premio de México, en la que nueve volantes novatos participaron, entre ellos el mexicano Pato O’Ward, con McLaren.

George Russell aprovechó la situación para vivir la primera práctica como un aficionado más en las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde aparentemente no lo habrían reconocido los aficionados que estaban sentados cerca de él.

¿En qué lugar del campeonato de pilotos llega George Russell al Gran Premio de México de F1?

El británico George Russell llega al Gran Premio de México de F1 ubicado en el cuarto lugar del campeonato de pilotos con una cosecha de 252 puntos después de 19 carreras.

El volante de Mercedes es uno de los cuatro que tiene posibilidades matemáticas de coronarse. Sin embargo, tiene 60 unidades menos que el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), quien ocupa el tercer sitio.

El australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, ambos de McLaren, ocupan la primera y segunda posición del campeonato de pilotos de la F1 2025 con 346 y 332 puntos, de manera respectiva.

