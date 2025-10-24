Pato O’Ward, contento de regresar al GP de México de F1; “es la única oportunidad que tengo de correr con mi gente”

El piloto mexicano Pato O´Ward después de correr la Práctica Libre 1 del Gran Premio de México de F1 2025

El piloto mexicano Pato O´Ward volvió a subirse a un monoplaza de Fórmula 1, en el Gran Premio de México 2025, en donde corrió la Práctica Libre 1 y luego de su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez se mostró contento, pues es la única oportunidad que tiene “de correr con mi gente”.

El regiomontano atendió rápidamente a los medios de comunicación y dijo que espera con ansias la carrera en casa, pues el GP de México de F1 es la única oportunidad que tiene de subirse a un monoplaza de la máxima categoría y de mostrarse frente a su público.

#Fotos | “La afición es especial y cada año me emociona regresar a casa, porque realmente es la única oportunidad que tengo de subirme a un auto en persona frente al público mexicano”.

Dice el piloto azteca Pato O’Ward, de McLaren, después de su participación en la Práctica… pic.twitter.com/CftSGUpfzF — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 24, 2025

Pato O’Ward, contento por correr el GP de México

“La afición es especial y cada año que regreso, pues me emociona regresar a casa porque realmente es la única oportunidad que tengo de subirme a un auto en persona frente al público mexicano”, comentó el volante de McLaren

Sobre sus sensaciones en carro de la escudería campeona de la F1 el mexicano dijo; ”Muy bien, muy bien”, para después asegurar que disfruta de subirse a un auto de esta magnitud: “Contentos de completar nuestro programa y pues siempre una chulada subirme uno de estos”.

Al igual que la temporada anterior, Pato O´Ward tuvo oportunidad de correr una sesión de entrenamiento de F1, algo que lo motiva, pues se siente contento de ayudar a su equipo a obtener buenos resultados.

▶️#VIDEO | Así luce la afición en el Estadio GNP, durante la Práctica Libre 1 del Gran Premio de la Ciudad de México de la #Fórmula1



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/513byDnfva — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 24, 2025

“No, la verdad que muy linda experiencia, igual que el año pasado y pues grandes eventos que tuvimos toda la semana y pues contento de haber ayudado al equipo para ver qué podemos sacar este fin de semana” dijo.

El mexicano corrió en la Práctica Libre 1 con el monoplaza de Lando Norris y cumplió con las indicaciones que le pidió McLaren, escudería a la que pertenece y en la que compite en IndyCar Series.

Pato, de los novatos más rápidos en GP de México

De hecho el regio es subcampeón de la IndyCar y en el GP de México fue el segundo más rápido de la FP1, detrás de Arvid Lindblad, quien tomó el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez en el Red Bull de Max Verstappen.

Pato logró un tiempo de 1:19.680, para terminar en el lugar 13 y estar arriba de los otros siete novatos que corrieron en el GP de la Ciudad de México. O’Ward corrió por segundo año consecutivo la FP1 con Mclaren y está fue su cuarta práctica oficial con la escudería como pilot reserva.

El piloto más rápido en la Práctica 1 del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) fue el monegasco Charles Leclerc, de la escudería Ferrari.

aar