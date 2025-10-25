Lando Norris es el piloto más rápido de la Práctica 3 del Gran Premio de México de F1

Culminaron las terceras prácticas del Gran Premio de México de Fórmula 1 y Lando Norris fue el piloto más rápido y con el mejor tiempo en el inicio del segundo día de actividades; el británico marcó un tiempo de 1:16.633 y el top 3 lo completó Lewis Hamilton y George Russell, en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Para algunos pilotos como Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris, estas fueron sus segundas prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues en la primera sesión los volantes jóvenes de cada escudería se adueñaron de los monoplazas para demostrar sus habilidades en la capital del país.

Some choice words from Isack Hadjar as he heads into the hairpin! 😬📻#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/IqH50wLKrF — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

Oscar Piastri, el actual líder del Campeonato de Pilotos, no ha podido adjudicar el primer puesto en alguna de las tres prácticas del Gran Premio de México, y en las últimas libres culminó en el cuarto lugar, y la afición de la escudería papaya comienza a preocuparse de lo que pueda ocurrir en unas horas en la qualy.

Durante una de sus vueltas, Isack Hadjar llamó “idiota” a uno de los pilotos de McLaren, ya que al momento en que el francés estaba ingresando al Estadio GNP, el monoplaza de la escudería británica se encontraba en medio de la pista y el volante de Racing Bulls tuvo que maniobrar para esquivarlo.

Así quedó la Práctica 3 del Gran Premio de México 2025

Lando Norris

Lewis Hamilton

George Russell

Charles Leclerc

Oscar Piastri

Max Verstappen

Andrea Kimi Antonelli

Isack Hadjar

Yuki Tsunoda

Gabriel Bortoleto

Liam Lawson

Esteban Ocon

Lance Stroll

Nico Hulkenberg

Carlos Sainz

Alex Albon

Oliver Bearman

Pierre Gasly

Franco Colapinto

Fernando Alonso

Alex Albon runs wide in the Estadio section, cutting Turn 14 😲



The Williams driver is pushing the limits in this part of the track!#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/8kyrTitEXV — Formula 1 (@F1) October 25, 2025

¿A qué hora se llevará a cabo la clasificación del Gran Premio de México?

Se terminaron las prácticas y es momento de disfrutar de la clasificación del Gran Premio de México, la cual definirá los lugares de cada piloto en la parrilla de salida para la carrera que será el domingo 26 de octubre.

La qualy está programada para este sábado 25 y el inicio será en punto de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, con Max Verstappen buscando la pole position para poder pelear por ser el ganador de la carrera, pues una victoria en el AHR lo acercaría a los primeros puestos del Campeonato de Pilotos.

Por su parte, el volante defensor del título del GP de la Ciudad de México es Carlos Sainz, pues el español fue el ganador en 2024 y terminó con una racha de tres carreras ganadas en nuestro país del tetracampeón de la Fórmula 1.

