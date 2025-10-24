¡Hospitalizado! Pato O’Ward revela la increíble enfermedad que sufrió en el Gran Premio de México de F1

El piloto regiomontano Pato O’Ward reveló en sus redes sociales que corrió enfermo la Práctica 1 del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), pues le habría dado chorro e inclusive por ese motivo habría sido hospitalizado, de acuerdo con reportes de otros medios nacionales.

“Me hizo falta un corcho hoy”, escribió en X el volante de IndyCar Series, quien corrió la Práctica 1 con McLaren en el Autódromo Hermanos Rodríguez; además, minutos después publicó una imagen donde se le ve una cara de enfermo y en la mano tiene un suero, escribiendo “ahí vamosss”. Se aprecian sus mensajes y su apoyo de hoy”.

En su publicación, los aficionados se preguntaron por qué el piloto sufrió la ‘Maldición de Moctezuma’ si es mexicano, pues en ocasiones anteriores los volantes extranjeros son los que se enferman del estómago por la comida. “Pero Pato, eres mexa... ¿Cómo rayos fue que te cayó la maldición de Moctezuma?“, escribió un fanático en la foto de Pato O’Ward.

me hizo falta un corcho hoy😂😂 — Pato O'Ward (@PatricioOWard) October 25, 2025

La épica respuesta de Pato O’Ward a un fan en el Gran Premio de México de F1

El regiomontano Pato O’Ward le dio una épica respuesta a un fan previo a su participación en el Gran Premio de México de F1, al recordarle que sí habla en español luego de que este aficionado lo abordó en inglés mientras el piloto de IndyCar salía con un traje negro muy mexicano antes de la Práctica 1.

“Sí hablo español, wey”, fue la contundente respuesta de Pato O’Ward al fan que se dirigió a él en inglés, situación que generó la carcajada entre los otros aficionados presentes, los cuales aprovecharon el momento para pedirle autógrafos y selfies.

El mexicano lució accesible con todas las personas que se le acercaron en los momentos previos a su participación en la Práctica 1 del Gran Premio de México, en la que fue elegido por McLaren para reemplazar al británico Lando Norris, actual sublíder del campeonato de pilotos de la F1 2025.

ahí vamosss. se aprecian sus mensajes y su apoyo de hoy❤️‍🩹❤️‍🩹 pic.twitter.com/KFpTftFbSU — Pato O'Ward (@PatricioOWard) October 25, 2025

¿Cuándo volverá a competir Pato O’Ward en IndyCar Series?

Pato O’Ward sigue con un gran nivel en la IndyCar Series y en la campaña pasada logró adjudicar el segundo puesto del Campeonato de Pilotos, quedando detrás del piloto español Álex Palou.

El oriundo de Monterrey, Nuevo León, se tomará un pequeño descanso antes de ponerse a punto para la siguiente campaña, la cual inicia el próximo 1 de marzo del 2026 en las calles de San Petersburgo, Florida; para ser exactos, faltan 126 días para el banderazo inicial.

El mexicano volverá a competir en el monoplaza de Arrow McLaren en busca de su primer título de esta categoría, el que parece cada vez estar más cerca para Pato O’Ward.

EVG