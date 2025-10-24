¿Pato O’Ward corrió enfermo? Esto se sabe sobre el estado de salud del mexicano durante el Gran Premio de México

Pato O’Ward tuvo la oportunidad de disputar las primeras prácticas libres del Gran Premio de México en el monoplaza de McLaren; sin embargo, reportes informan que el mexicano salió a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez enfermo.

Con información de ESPN, el oriundo de Monterrey, Nuevo León, sufrió una intoxicación por alimentos y después de salir del monoplaza que pilotó durante 30 vueltas, fue atendido en el centro médico que se encuentra en la pista por cualquier situación.

Pato O’Ward decidió participar en el FP1 a pesar de cargar con malestares estomacales, porque es la única ocasión en la temporada que puede correr frente a su gente y en su país, ya que la IndyCar, categoría donde él compite, no tiene parada en México, porque toda la campaña se lleva a cabo en Estados Unidos, a excepción de la carrera en Canadá.

TE RECOMENDAMOS: Lucha Libre Las 9 luchadoras mexicanas están listas para disputar el Grand Prix de Amazonas del CMLL

Este fue el resultado de Pato O’Ward en la FP1 del GP de México

A pesar de cargas con malestares estomacales al subirse al monoplaza, uno de los más rápidos de la Fórmula 1, Pato O’Ward realizó un gran trabajo al terminar en el decimotercer puesto de la parrilla tras 30 vueltas en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El mejor tiempo del mexicano durante las primeras prácticas del Gran Premio de México, fue de 1:19.680, una diferencia de 1 segundos y 300 milésimas detrás del primer lugar, que fue Charles Leclerc.

Al igual que en 2024, McLaren le dio la oportunidad al regiomontano de subirse al monoplaza en el Gran Premio de México y disfrutar del ambiente mexicano en la pista de la capital del país.

¿Cuándo volverá Pato O’Ward a competir en IndyCar?

Tras culminar en el segundo puesto del campeonato en la temporada 2025, solo por detrás de Alex Palou, Pato O’Ward ya se prepara para iniciar una nueva campaña en la IndyCar con el equipo de Arrow McLaren.

La nueva travesía en una de las categorías más exigentes del automovilismo iniciará el próximo 7 de marzo del 2026, cuando los pilotos se reúnan en Avondale, Arizona, para dar el banderazo de salida de una nueva temporada.

Mientras que, la carrera más importante de la campaña, las 500 millas de Indianápolis, se disputarán el 12 de mayo en el famoso óvalo del Circuito de carreras de Indianápolis.

DCO