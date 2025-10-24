Salvador Guerrero, coordinador general del C5, revela detalles de la organización de la seguridad en el GP de México de F1

Salvador Guerrero, coordinador general del C5, habló de la organización de la seguridad en el Gran Premio de México de F1.

En el marco de la celebración del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), Salvador Guerrero Chiprés, coordinador general del C5, reveló detalles de cómo se organiza la seguridad cuando se lleva a cabo este evento en la capital del país, en el que por quinta ocasión el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano se encarga de resguardar la protección de los asistentes.

“El principal objetivo es reforzar la estrategia de seguridad para protección de los asistentes y lo hacemos por varias vías. La primera es la estrecha coordinación que tenemos con todas las instituciones, incluida la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Justicia y la Consejería Jurídica, que es la que se hace cargo de los juzgados cívicos, donde se atienden algunas faltas menores”, comentó Salvador Guerrero en exclusiva con La Razón.

Aunque el equipo del @C5_CDMX no compite contra #Ferrari o #AstonMartin, sí participa en la #F1 🔥🏎️



Con un #C2Móvil cuidaremos a las y los asistentes del #GranPremio de México; también a través de las cámaras aledañas al Autódromo Hermanos Rodríguez y el 9-1-1… pic.twitter.com/yORTEqnfC9 — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) October 25, 2025

Red de monitoreo y apoyo del C5 en el Gran Premio de México de F1

La vigilancia durante los tres días del Gran Premio de México de F1 se reforzará con 117 cámaras de videovigilancia, mismas que estarán en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez.

“En las inmediaciones el Autódromo tenemos 117 cámaras de videovigilancia, 76 están localizadas a 9 metros de altura, 34 tótems de seguridad, siete cámaras a 20 metros, además de 37 botones de auxilio y 23 altavoces distribuidos de manera estratégica y además despachamos por quinto año el C2 Móvil, que es una especie de tráiler que tiene siete estaciones de monitoristas”, ahondó al respecto Salvador Guerrero.

¿Cuáles son los principales problemas en el Gran Premio de México de F1?

Salvador Guerrero señaló que en ediciones previas del Gran Premio de México de F1 se han presentado incidentes menores como personas que roban carteras u otros objetos personales, pero la expectativa para este año es que no haya eventos de ese tipo, y en caso de que sí, se reporten pronto.

“Lo que había, cada vez son menos, pero pude suceder, las personas que se dedican a robar carteras, monederos, bolsas o celulares, ahí contribuye mucho el sistema conjunto C5-C2. A veces algunas personas se asoman a eventos de alto perfil, era lo que había antes, pero espero que si hay más casos de esos se reporten de inmediato”, remarcó el coordinador general del C5.

EVG