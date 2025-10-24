Las 9 luchadoras mexicanas están listas para disputar el Grand Prix de Amazonas del CMLL

El Consejo Mundial de Lucha Libre organizó una conferencia de prensa para que las 18 luchadoras que participarán en el Grand Prix de las Amazonas dieran a conocer sus impresiones sobre el magno evento que recibirá la Arena México esta noche.

Reyna Isis, la actual campeona de la competencia, reconoció las habilidades que tienen las gladiadoras del equipo internacional, donde hay japonesas, estadounidenses, una cubana, una inglesa y una austríaca, pero remarcó que estará peleando a capa y espada para ser la primera bicampeona de este Grand Prix de Amazonas.

Por su parte, gladiadoras como Thekla, Julia Hart y Skye Blue dejaron en claro que ellas no vienen a caerle bien o enamorar a la afición, pues lo que están buscando en México es levantar el título y vencer a cualquier rival que tengan enfrente en el cuadrilátero.

▶️#VIDEO | ¡LISTO EL EQUIPO MEXICANO PARA EL GRAND PRIX DE AMAZONAS!🤩

Ellas son las gladiadoras elegidas para competir en la edición 2025 del Grand Prix de Amazonas del CMLL



📹: @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/WPUbjp3Wte — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 24, 2025

¿Quiénes son las luchadoras que participan en el Grand Prix de Amazonas?

El Grand Prix de Amazonas recibe a nueve luchadoras mexicanas y nueve internacionales para disputar la copa de este certamen internacional, la cual estará en disputa en la Arena México y solo un equipo podrá salir con la mano en alto de este recinto.

En el equipo mexicano estará representado por grandes deportistas, las gladiadoras elegidas por el Consejo Mundial de Lucha Libre para disputar el certamen son: La Jarochita, India Sioux, Lluvia, Skadi, Reyna Isis, Persephone, La Catalina, Olympia y Zeuxis.

Por otro lado, en el conjunto internacional las elegidas forman partes de las mejores empresas luchísticas, como AEW, Stardom, y MLW, las luchadoras elegidas son: Diamante, Shoko Nakajima, Skye Blue, Hazuki, Mina Shirakawa, Koguma, Thekla, Julia Harts y Kanji.

▶️#VIDEO | ¡REYNA ISIS BUSCA EL BICAMPEONATO DEL GRAND PRIX!🤩

Reyna Isis es la actual monarca del título del Grand Prix de Amazonas y estará en busca de levantarlo de forma consecutiva este año



📹: @Diegocod238 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/kTSNsMhM66 — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 24, 2025

Persephone y La Catalina dejarán su rivalidad de lado para competir en el Grand Prix

Persephone y La Catalina pertenecen al equipo mexicano que disputará el Grand Prix de las Amazonas, pero algo que resalta en este equipo es la rivalidad que tienen estas dos gladiadoras en el cuadrilátero, pues nos han dejado grandes enfrentamientos entre ellas dos.

Sin embargo, Persephone comentó que dejarán esta rivalidad de lado, para poder trabajar de buena forma y lograr que México se quede con la copa, pues no quieren que el conjunto internacional las derrote en su casa y con su gente.

Aunque las dos dejaron en claro que pondrán de su parte para contribuir a su equipo, no pudieron darse la mano en la conferencia de prensa, aunque el público se los pedía.

