¿Qué hacía Checo Pérez mientras se disputaba el primer día del Gran Premio de México de Fórmula 1?

Desde que la Fórmula 1 regresó la a México, Checo Pérez no se había perdido ni una carrera en la capital del país como piloto, pero después de quedarse fuera de Red Bull y sin asiento para la Temporada 2025 de la máxima categoría del automovilismo, el tapatío terminó con esa racha este 2025 y la afición ya espera la edición 2026 para volver a ver al ‘Ministro de Defensa’.

El oriundo de Guadalajara, Jalisco, participó en su ya clásico partido “De la Pista a la Cancha”, en donde logró anotar un triplete, pero dejó en claro que no asistiría al Autódromo Hermanos Rodríguez y disfrutaría del fin de semana desde su casa en su ciudad natal.

Parece que lo que dijo Checo Pérez es verdad, pues este viernes compartió un video en sus historias de Instagram donde se puede ver que el mexicano se encontraba en el gimnasio haciendo un poco de ejercicio, mientras que los 20 volantes del Gran Circo disputaban las prácticas libres del Gran Premio de México.

Checo Pérez compartió que realizó un poco de gimnasio. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo será el debut de Checo Pérez con Cadillac en la Fórmula 1?

Checo Pérez ya inició su preparación de cara a la siguiente temporada de la Fórmula 1 y también está cerca de subirse de nuevo a un monoplaza para desempolvar sus habilidades al volante, pues lleva poco menos de un año sin disputar una carrera.

El mexicano tiene dos fechas del calendario 2026 en mente; la primera es el 8 de marzo, día en el que se disputará la primera carrera de la siguiente temporada de la Fórmula 1, el Gran Premio de Australia, y donde el tapatío realizará su debut con Cadillac.

Mientras que el segundo día que ya espera Sergio Pérez es el 1 de noviembre del 2026, fecha en la que está programado el Gran Premio de México, la onceava edición de esta carrera desde su vuelta al serial y donde la afición podrá disfrutar el regreso del mexicano al Gran Circo.

Checo Pérez está listo para disputar su temporada 15 en Fórmula 1

Con su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac, Checo Pérez se prepara para correr su decimoquinta temporada en la Fórmula 1, la cual aumentará 24 carreras a su récord histórico, pues actualmente cuenta con 281 Grandes Premios disputados a lo largo de su carrera profesional.

Además, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, ha estado en cinco equipos diferentes en la máxima categoría del automovilismo: Sauber, McLaren, Force India, Racing Point y el último, Red Bull, donde el mexicano tuvo su mejor rendimiento dentro de la F1.

El mexicano ya está más que listo para correr su temporada número 15 en la Fórmula 1 y conseguir más victorias a su cuenta personal con el equipo debutante el próximo año, Cadillac.

