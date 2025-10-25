Así fue el tremendo abucheo para Lando Norris en el Gran Premio de México de F1 ¿Lo odian? (VIDEO)

El piloto británico Lando Norris fue abucheado por la afición en el Gran Premio de México de F1.

El piloto británico Lando Norris, de la escudería McLaren, fue objeto de un fuerte y tremendo abucheo de la afición después de la clasificación del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), en el que largará primero este domingo 26 de octubre después de conseguir la pole position.

Un sector del público que se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez abucheó al actual sublíder del campeonato de pilotos de la F1 2025 mientras daba sus impresiones después de conseguir el primer puesto en la qualy en el cierre del segundo día de actividades en la capital mexicana.

Lando Norris se hizo de la pole position en la clasificación del Gran Premio de México, la vigésima fecha de la temporada de Fórmula 1. Detrás de él quedaron los Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, segundo y tercero, respectivamente.

¿Cómo le fue a Lando Norris en las Prácticas del Gran Premio de México de F1?

El piloto británico Lando Norris no corrió con McLaren la Práctica 1 del Gran Premio de México de F1, pues en dicho test su lugar fue ocupado por el regiomontano Pato O’Ward, actual subcampeón de la IndyCar Series.

El sublíder del campeonato de pilotos acabó cuarto en la Práctica 2 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que en la tercera y última prueba finalizó en la primera posición, la cual refrendó en la clasificación.

¿Cómo le ha ido a Lando Norris en el Gran Premio de México de F1?

Lando Norris correrá por sexta vez en su carrera como piloto de Fórmula 1 el Gran Premio de México, en el que buscará la victoria para seguir en la pelea con su coequipero en McLaren, Oscar Piastri, por conquistar el título mundial.

El mejor resultado del británico en el Autódromo Hermanos Rodríguez es el segundo lugar que obtuvo en la edición del 2024, cuando quedó atrás del español Carlos Sainz, quien en ese momento era parte de Ferrari.

Lando Norris acabó quinto en el Gran Premio de México de F1 del 2023. En 2022 fue sexto, en 2021 décimo y en el 2019 no terminó por abandono.

