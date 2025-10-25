Las sentidas condolencias de exfutbolistas y periodistas tras la muerte de Manuel Lapuente

La muerte de Manuel Lapuente, leyenda del futbol mexicano como jugador y entrenador, generó reacciones de dolor entre varios exfutbolistas y deportistas mexicanos, los cuales enviaron sus más sinceras condolencias luego de que se dio a conocer el deceso del hombre de la boina.

Carlos Reinoso, considerado el ícono más grande en la historia del América, el exgoleador Luis Hernández y el exmediocampista Alberto García Aspe, entre otros exjugadores, lamentaron el deceso de Manolo, como era conocido el legendario extimonel de la Selección Mexicana.

La Selección Nacional de México lamenta profundamente el fallecimiento de Don Manuel Lapuente, leyenda del futbol mexicano.



Don Manolo será recordado por su gran legado como jugador y DT. Dirigió el Mundial de Francia 1998 y fue campeón de la Copa Confederaciones en 1999.… pic.twitter.com/pIin2GtDsS — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 26, 2025

🕊️ Hasta siempre, Manuel Lapuente.



El fútbol mexicano se despide de una de sus leyendas en los banquillos, campeón en múltiples etapas y estratega del Tricolor en el Mundial de Francia 1998.



Mi más sincero pésame para sus seres queridos y quienes compartieron su camino dentro y… pic.twitter.com/uYcdxofVaa — Antonio de Valdés (@adevaldes) October 25, 2025

También le dedicó unas emotivas palabras el periodista Fernando Schwartz, quien era reportero de Televisa durante la etapa de Manuel Lapuente como timonel de la Selección Mexicana. “Se fue mi maestro y mentor del futbol. Un amigo incomparable y una persona de la q aprendí mucho. QEPD Manuel Lapuente Díaz“, escribió el actual director de comunicación de la Selección Mexicana.

Así se despidieron de Manuel Lapuente Carlos Reinoso y otros exfutbolistas

El exfutbolista chileno Carlos Reinoso externó su tristeza por el deceso de Manuel Lapuente. “Muy triste 😩noticia que llega al corazón, se nos fue un campeón como persona y como profesional del futbol MANOLO LAPUENTE“, fue el mensaje que escribió al respecto en su cuenta de X el Maestro.

Por su parte, Luis Hernández, a quien Manuel Lapuente dirigió en Selección Nacional y en el América, escribió “Tu huella se quedará en el corazón del futbol. Gracias por tanto, Profe, por creer, por exigir y por enseñar. Descansa en paz, “Manolo”, mensaje que acompañó con una fotografía en la que sale junto con el exentrenador en la época en la que lo dirigió en las Águilas.

“Lamento profundamente la partida de Manuel Lapuente, una leyenda del futbol mexicano, excelente entrenador y un gran maestro que impulsó mi carrera deportiva, pero sobre todo, un amigo sin comparación. Mis condolencias para su familia y seres cercanos. En paz descanse“, escribió por su parte Alberto García Aspe, quien también estuvo bajo las órdenes de Manolo en Selección Mexicana y América.

Lamento profundamente la partida de Manuel Lapuente, una leyenda del futbol mexicano, excelente entrenador y un gran maestro que impulsó mi carrera deportiva, pero sobre todo, un amigo sin comparación. Mis condolencias para su familia y seres cercanos. En paz descanse. 🕊️ pic.twitter.com/xuUhwuR8W9 — Alberto García Aspe (@betogarciaaspe8) October 25, 2025

FMF y Selección Mexicana lamentan muerte de Manuel Lapuente

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Selección Mexicana externaron sus condolencias luego de darse a conocer el fallecimiento de Manuel Lapuente.

“La Selección Nacional de México lamenta profundamente el fallecimiento de Don Manuel Lapuente, leyenda del futbol mexicano. Don Manolo será recordado por su gran legado como jugador y DT. Dirigió el Mundial de Francia 1998 y fue campeón de la Copa Confederaciones en 1999. Descanse en Paz”, se lee en el mensaje de las redes sociales del Tricolor.

“La familia del futbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte. Don Manuel Lapuente es y será una leyenda del futbol. Descanse en paz”, lamentó, por su parte, la FMF.

EVG