Así se juega la Serie Mundial 2025 Dodgers vs Blue Jays; Fechas y horarios de todos los juegos

Dodgers y Blue Jays se enfrentan en la Serie Mundial 2025

Llegó el momento más importante de las Grandes Ligas, pues quedó definida la Serie Mundial 2025, que tendrá a los Toronto Blue Jays ante los actuales campeones Los Angeles Dodgers. Se juega al mejor de siete juegos, lo que quiere decir que el primero en ganar cuatro veces es el campeón.

Las emociones inician el viernes en el Rogers Center, el parque de los Azulejos, que regresan a la Serie Mundial después de 32 años de ausencia y buscarán su primer título desde 1993, que curiosamente fue la última vez en esta instancia. Toronto ganó sus dos y únicos cetros en 1992 y 1993.

Del otro lado, los Dodgers están en la Serie Mundial por segunda vez consecutiva y buscarán ser el primer bicampeón en 25 temporadas. La última franquicia en hilar títulos fue New York Yankees, de 1998 al 2000.

Fechas y horarios de la Serie Mundial

Juego 1- Dodgers vs Blue Jays- viernes 24 de octubre- 18:00 horas- Estadio: Rogers Center

Juego 2- Dodgers vs Blue Jays - sábado 25 de octubre - 18:00 horas- Estadio: Rogers Center

Juego 3 - Blue Jays vs Dodgers - lunes 27 de octubre - 18:00 horas Estadio: Dodger Stadium

Juego 4 -Blue Jays vs Dodgers - martes 28 de octubre - 18:00 horas - Estadio: Dodger Stadium

*Juego 5 - Blue Jays vs Dodgers - miércoles 29 de octubre - 18:00 horas- Estadio: Dodger Stadium

*Juego 6 - Dodgers vs Blue Jays - viernes 31 de octubre - 18:00 horas- Estadio: Rogers Center

*Juego 7 - Dodgers vs Blue Jays - sábado 1 de noviembre - 18:00 horas- Estadio: Rogers Center

*En caso de ser necesario

Your 2025 American League champion Toronto Blue Jays 😤 #ALCS

Lo que debes saber de la Serie Mundial

Los Dodgers están en la Serie Mundial por quinta vez desde 2017 y buscan su tercer campeonato en seis años. Las únicas apariciones de Toronto resultaron en títulos consecutivos en 1992 y 1993.

Los campeones del Este de la Liga Americana, los Azulejos, tienen la ventaja de local y recibirán el primer juego porque terminaron la temporada regular con 94 victorias, una más que los campeones del Oeste de la Liga Nacional, los Dodgers.

Vladimir Guerrero Jr. during his MVP ALCS series:



10-for-26 (.385 AVG)

3 HR

22 total bases

1.330 OPS



Vladimir Guerrero Jr. during his MVP ALCS series:

10-for-26 (.385 AVG)

3 HR

22 total bases

1.330 OPS

El MVP de la Liga Americana es Vladimir Guerrero Jr. y dijo: “El trabajo no está terminado. Nos quedan cuatro más”. El MVP de la Liga Nacional es Shohei Ohtani.

Toronto se convirtió en el cuarto equipo en perder los dos primeros juegos de una serie de postemporada al mejor de siete en casa y recuperarse para ganar. Los otros fueron los Reales de Kansas City de 1985, los Mets de Nueva York de 1986 y los Yankees de Nueva York de 1996, todos en la Serie Mundial.

