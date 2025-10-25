Aficionados de Chivas y Atlas tienen terrible pelea que deja un muerto y dos heridos previo al Clásico Tapatío

La Liga MX está de luto, pues a escasas horas de que arranque el Clásico Capitalino, aficionados de las Chivas y Atlas tuvieron una terrible pelea que dejó como saldo un muerto y dos heridos por arma blanca. Esto ocurrió en la noche del viernes 24 de octubre en la colonia Rinconada del Sol, en Zapopan.

Los primeros reportes del incidente señalan que seis personas fueron las que comenzaron una pelea sobre la avenida Mariano Otero y la calle Granate. De acuerdo a información de la Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan, la riña se desató después de que culminó la serenata que la afición rojiblanca le llevó a los jugadores cerca de la Expo Guadalajara.

Durante este terrible suceso, un aficionado de los Zorros atacó a un fanático del Rebaño Sagrado con un arma blanca, el seguidor de las Chivas murió en el lugar por la gravedad de los impactó de bala que sufrió en el ataque.

LAMENTABLE.🥺

Muere 1 hombre anoche en una riña entre barristas de #Chivas y #Atlas.

Luto previo al clasico tapatio

QEPD.🕊🙏 pic.twitter.com/1Bc9WCsCJC — Los Líderes (@_los_lideres) October 25, 2025

El altercado se dio a horas del Clásico Tapatío

La violencia aún no cesa entre los aficionados de la Liga MX, pues este Apertura 2025 hemos tenido varios altercados en los estadios de la República Mexicana, pero esta riña entre fanáticos de las Chivas y el Atlas llegó a niveles superiores, pues dejó a una persona sin vida.

Lamentablemente, el Clásico Tapatío quedó manchado por este terrible suceso, pues antes de que se dispute el encuentro en la cancha del Estadio AKRON, las barras de animación hicieron que el cotejo de la Jornada 15 del torneo local quedara de lado. Al momento no hay ningún detenido por los hecho ocurridos el viernes 24 de octubre.

Además del aficionado que perdió la vida, otros dos hombres fueron heridos y atendidos por paramédicos que llegaron a la zona cuando se reportó lo sucedido. La Comisaría de Seguridad Pública de Zapopan también informó que fueron informados de que los agresores huyeron entre vehículos antes de que la policía abordara el lugar de los hechos.

🚨La barra de chivas hace un llamado oficial a TODA AFICIÓN que acude hoy al Chivas vs Atlas. pic.twitter.com/POG0fFDizf — Futboltuber (@futboltuber) October 25, 2025

La barra de Chivas pide no caer en provocaciones en el Clásico Tapatío

Después de lo ocurrido el viernes 24 al final de la serenata de la barra de las Chivas para los jugadores, la afición del Rebaño Sagrado hizo un llamado a todos los que vayan a asistir al Estadio AKRON para disfrutar del encuentro, pues piden a los fanáticos no caer en provocaciones.

“Exhortamos a toda la afición que acuda hoy al Estadio AKRON, tanto de Chivas como de Atlas, que lo hagan de manera tranquila; a todos nos esperan en casa, sin importar qué playera sea la que llevamos puesta. No caigamos en provocaciones ni de unos ni de otros, pero sobre todo no provoquemos”, se puede leer en el mensaje.

El encuentro entre las Chivas y el Atlas está programado para este sábado 25 de octubre en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

DCO