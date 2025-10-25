Max Verstappen revela su amor por un equipo de la Liga MX en el GP de México; ahora será más odiado

Antes de correr el Gran Premio de México de Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen confesó su amor por un equipo de la Liga MX, decisión que sin duda lo hará más odiado por una parte de los aficionados, ya que el club al que apoya es el América.

Antes de salir a la Práctica Libre 3 y a la Qualy del GP de México, el neerlandés convivió un pequeño momento con Brian Rodríguez, Israel Reyes y Alan Cervantes, futbolistas del cuadro de Coapa. Fue el Rayito quien reveló el cariño de Verstappen por las Águilas.

El uruguayo habló rápidamente sobre su encuentro con el piloto de Red Bull, quien les dijo que “le gusta mucho el América”, además que “todo bien”, en la reunión que tuvieron y que “queremos que gane porfa”.

TE RECOMENDAMOS: Ciclismo Isaac del Toro sigue aumentando victorias y es primer lugar del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada

#FOTOS | ¡El más grande en la F1! 🦅

Brian Rodríguez, Israel Reyes y Alan Cervantes, jugadores del América, presentes en el GP de México

📹: Alejandro Ayala / @LaRazon_mx pic.twitter.com/PUcFt7idVw — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2025

Jugadores del América presentes en el GP de México

El viernes el América jugó en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y el sábado Brian Rodríguez, Israel Reyes y Alan Cervantes estuvieron tempranito en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir la emoción del Gran Premio de México de F1.

Los futbolistas azulcremas compartieron con Max Verstappen, piloto de Red Bull, además de tomarse fotos con Liam Lawson y con Isack Hadjar, volantes de Racing Bulls, el equipo secundario de la empresa austriaca.

Karen Luna, Nicki Hernández y Annie Lee Karich, jugadores del América Femenil, también estuvieron presentes en el GP de México de F1, que esta edición celebra 10 de años desde su regreso al calendario de la máxima categoría en 2015.

#FOTOS |“Gracias por estar aquí y espero que disfruten el fin de semana” 🇳🇱

Max Verstappen y su mensaje para los fans del GP de México

📹: Alejandro Ayala / @LaRazon_mx pic.twitter.com/C98bnyhZBS — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 25, 2025

Carlos Sainz, el ganador defensor del México GP

El piloto español Carlos Sainz encabezó el podio en la más reciente edición del Gran Premio de México de F1, luego de obtener la victoria en la carrera celebrada en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la temporada del 2024.

El podio en aquella ocasión lo completaron el británico Lando Norris, de McLaren, y el monegasco Charles Leclerc, entonces coequipero de Carlos Sainz en Ferrari, pues el madrileño se sumó a Williams a partir de la actual campaña.

El triunfo en el Gran Premio de México de la F1 2024 fue el cuarto y más reciente hasta el momento en la carrera de Carlos Sainz en la categoría reina del automovilismo.

aar