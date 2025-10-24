Esta es la chamarra artesanal de Pato O’ward para el GP de México de F1; ¡la historia es una locura!

El piloto mexicano Pato O´Ward llegó al paddock del Gran Premio de México de F1 con una chamarra muy especial, la cual está inspirada en las raíces del volante de McLaren, quien tomó la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para la Práctica Libre 1.

En un video compartido por la escudería papaya, el piloto habló sobre su atuendo y espera que a la afición le guste la chamarra tanto con a él, pues tiene elementos que son muy especiales, desde su flor favorita, hasta elementos representativos de Día de Muertos.

“Que hermosa chamarra, ojalá a la gente le guste también, tiene muchas cosas significativas, mis flores favoritas, colores mexicanos, la serpiente y el águila, las calaveras por el Día de muertos, un par de cartas porque amo ir a Las Vegas, es una chamarra especial, que siempre guardaré y ojalá la amen como yo”, dijo el regio en el video de Instagram de Arrow McLaren.

Pato O’Ward corrió por segundo año consecutivo en una FP1 Con McLaren en el Gran Premio de México de F1. El volante tomó el auto de Lando Norris para competir en las primeras actividades del Hermanos Rodríguez.

La historia de la chamarra de Pato O’Ward en el GP de México

McLaren también compartió una serie de datos sobre la chamarra del piloto mexicano, quien tuvo en suelo azteca su cuarta Práctica oficial con el equipo, como piloto reserva.

“Explorando sus raíces a través de la moda”, dice la publicación, en donde detallan que Pato O’Ward trabajó de la mano del maestro sastre Manuel Cuevas, quien con su trabajo han definido estilos durante décadas.

La pieza en colaboración con el legendario diseñador de moda mexicano tiene un diseño inspirado y con raíz en contar una historia, tradición y la artesanía. Piloto y artista se juntaron para crear una chamarra única, rindiendo homenaje a las raíces mexicanas del atleta y su viaje en las pistas.

La inspiración de la chamarra de Pato “es un verdadera representación de estilo sofisticado, imponente y elegante, con toques de personalidad y audacia”, dice McLaren.

Los detalles son muchos. Tiene el escudo de armas mexicano y un homenaje a la herencia mexicana de Pato. Cuenta con una baraja de cartas porque el piloto ama pasar tiempo con su familia en Las Vegas y un dato divertido es que la carta de nacimiento de O’Ward es el Rey de Diamantes.

La flor favorita de Pato O’Ward es la Bugambilia y puede encontrarse en Punta Mita, México. Este elemento es el que más destaca y que se roba protagonismo de la chamarra.

aar