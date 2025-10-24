Valtteri Bottas se avienta unos tacos bien atarantados en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 (FOTOS)

Valtteri Bottas sigue demostrando su gusto gastronómico y amor a México. En un rato libre no dudó en ir y prepararse unos tacos al puesto de los Atarantados mientras estaba presente en el Gran Premio de la Fórmula 1. El piloto finlandés acudió como invitado de Mercedes al Gran Premio de la Ciudad de México.

Mientras se corría la Práctica 2 del GP de México, Bottas aprovechó y salió al Paddock para encontrarse con sus aficionados y prepararles unos buenos tacos. El volante es un fiel seguidor de la gastronomía y cultura mexicana, por lo que cada que puede demostrar su amor por el país.

▶ #Fotos | Tacos a la Bottas🤩🌮



🌮 Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) , el nuevo compañero de Checo (@SChecoPerez) en Cadillac, presume unos tacos hechos por el mismo



📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/CNBf1CqdPk — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 24, 2025

Valtteri Bottas, un especialista en tacos

Valtteri Bottas no se tardó mucho en preparar los tacos, tenía algunos maestros taqueros a su lado que lo estaban guiando y ayudado, pero al término de sus órdenes se las regaló a algunos asistentes al GP de México. Se le ha visto tomarse una caguama en botella, ir a los mercados, comer tacos y chicharrones, por lo que la afición azteca cada vez lo quiere más.

Ahora, es nuevo compañero de Checo Pérez en Cadillac y, por lo mismo, la gente está tomándole un cariño especial al finlandés. Sumado a que ha invertido con diferentes productos en México y en distintas ocasiones ha declarado que le encanta vacacionar en las playas del país, pues se le hacen muy cálidas y tranquilas.