¿Por qué Marcel Ruiz quedó fuera de la Copa del Mundo 2026?

Marcel Ruiz, mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca, quedó fuera de la Copa del Mundo 2026, luego que Javier Aguirre no lo tomó en cuenta en la prelista de la Selección Mexicana que está llena de jugadores de la Liga MX.

¿Qué dejó a Marcel Ruiz fuera de la Copa del Mundo 2026?

Marcel Ruiz sufrió una ruptura parcial de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha el pasado 11 de marzo, en un duelo de Concacaf Champions Cup entre Toluca y San Diego FC.

La lesión de inmediato prendió alarmas, pues se trata de un padecimiento que por lo general requiere cirugía de inmediato para asegurar una optima recuperación. Sin embargo, el mediocampista decidió no pasar por el quirófano para buscar una oportunidad de estar en el Mundial.

Tan solo 35 días después de la lesión ante San Diego el jugador de los Diablos volvió a las canchas, un tiempo de recuperación corto, pero que era una declaración de intenciones. Marcel Ruiz descartó la operación y decidió jugar infiltrado en la Concachampions ante el Galaxy. Toluca respetó la decisión de su jugador y lo apoyó a cumplir su sueño de pelear por un lugar en el Tricolor.

Ruiz entró de cambio en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el equipo de la MLS y después recibió minutos en el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Su intención era tener minutos de juego y llegar con ritmo a la cita, pero Javier Aguirre decidió al final no convocarlo por la parte física, pues el mediocampista no había podido tener un partido completo.

Marcel Ruiz era un jugador que le estaba llenando el ojo a Aguirre, pero sin duda la lesión lo afecto mucho y al no estar al 100% físicamente se decidió prescindir de él, abriendo su lugar a otros jugadores como Brian Gutiérrez, Álvaro Fidaglo o Gilberto Mora.

Cabe aclarar que Ruiz ya no tiene ninguna oportunidad de ir al Mundial 2026, pues no está en la prelista de jugadores de la Liga MX, en la cual se tiene el pacto que los jugadores que aparezcan ahí tienen su lugar seguro en la Selección Mexicana.

Además de Marcel Ruiz hay otros nombres ausentes como Charly Rodríguez, Richard Ledezma, Diego Lainez, Everardo López y hasta Erick Sánchez, quienes en algún momento fueron llamados al ciclo olímpico.

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