Helio Meza es el ganador de la primera carrera de Fórmula 4 en el Gran Premio de México de F1

Helio Meza festeja su victoria en la FIA NACAM Fórmula 4 en el marco del Gran Premio de México de F1.

El joven piloto Helio Meza, del equipo Alessandros Racing, se alzó con una contundente victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la primera de dos competencias correspondientes a la FIA NACAM Fórmula 4 que se llevan a cabo en el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1).

La competencia, pactada a 25 minutos, ofreció grandes emociones desde el arranque. Helio Meza, quien partió desde la posición de privilegio, perdió momentáneamente el liderato frente a su compañero de equipo, Alex Bobadilla, durante los primeros instantes de la carrera.

Helio Meza ganó la primera de dos carreras de FIA NACAM Fórmula 4 en el marco del Gran Premio de México de F1. ı Foto: Cortesía

Sin embargo, Helio Meza no tardó en recuperar la punta tras ejecutar un sólido rebase en la segunda vuelta, logrando mantener un ritmo constante y sin errores hasta ver la bandera a cuadros en el primer lugar de la primera de dos competencias de Fórmula 4 en el fin de semana del Gran Premio de México de F1.

Alessandros Racing hace el 1-2 en la Fórmula 4 en el Gran Premio de México de F1

El segundo puesto en la primera de dos competencias de la FIA NACAM Fórmula 4 lo consiguió Fernando Luque, compañero de Helio Meza en Alessandros Racing, en tanto que el tercer lugar se lo llevó Zaki Ibrahim, piloto del RAM Racing y actual líder del campeonato.

En el cuarto sitio finalizó Alan Zezatti, también integrante del RAM Racing, seguido en la quinta posición por Elías Vignola, completando así un sólido resultado para la escudería.

Con este triunfo, Helio Meza reafirma su gran momento competitivo, al igual que el equipo Alessandros Racing, que continúa demostrando su fortaleza en esta recta final de la temporada 2025 de la FIA NACAM Fórmula 4.

Helio Meza y Fernando Luque hicieron el 1-2 para Alessandros Racing en la FIA NACAM Fórmula 4 en el marco del Gran Premio de México de F1. ı Foto: Cortesía

La segunda competencia para los monoplazas de la FIA NACAM Fórmula 4 está pactada para este domingo 26 de octubre a las 11:05 de la mañana, carrera que definirá al campeón de la Temporada 2025, y que se llevará a cabo tres horas antes de la carrera del Gran Premio de México de F1.

¿Quién ganó el último Gran Premio de México F1?

El español Carlos Sainz fue el piloto que se alzó con la victoria en la edición más reciente del Gran Premio de México de F1 al conseguir el primer lugar en la edición del 2024.

El originario de Madrid intentará repetir el logro, ahora con Williams, pues en la pasada campaña lo hizo como volante de la escudería Ferrari.

EVG