Peralta Racing se alza con la victoria en la primer carrera de los TCR México en el Gran Premio de México

Peralta Racing se lleva la victoria en la primera carrera de los TCR México.

El automovilismo nacional se hizo presente este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues la primera de tres carreras de los TCR México se llevó a cabo en el marco del Gran Premio de México 2025, así que los aficionados, además de disfrutar del Gran Circo, tuvieron la oportunidad de ver otra carrera con mexicanos al volante.

El equipo de Peralta Racing fue el vencedor en esta primera prueba; de la mano de su piloto Michel Jourdain Jr., consiguieron adjudicar la primera posición y llevarse una contundente victoria al dominar las nueve vueltas con las que finalmente contó esta primera etapa.

Peralta Racing se quedo con el primer puesto de la primera prueba. ı Foto: Cortesía

El inicio de la competencia fue un tanto complicado, pues apareció la bandera amarilla en el AHR, pero el experimentado piloto, que cabe recalcar arrancó desde la vigésima posición, logró marcar la diferencia con el paso de los giros al trazado capitalino, hasta apoderarse de la primera posición, marcando así el inicio perfecto para el conjunto capitalino.

El segundo lugar fue para el piloto Franco Zanella, representante del equipo Z Motors, quien mantuvo un ritmo constante y sólido durante toda la competencia. Para completar el podio, el tercer sitio fue para Pablo Cervantes, del equipo CENTUR SILEN, demostrando gran consistencia y manejo estratégico en el trazado del mítico circuito mexicano.

Con esta victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Peralta Racing se coloca en el primer lugar de la clasificación parcial del fin de semana, en una cita donde la categoría nacional comparte escenario con la máxima fiesta del automovilismo mundial.

La actividad del TCR México culminará el domingo con la tercera y última carrera. ı Foto: Cortesía

La actividad del TCR México continúa el sábado 25 y domingo 26 de octubre, con las dos competencias restantes que prometen muchísimas emociones a lo largo del trazado del AHR, mucha velocidad y espectáculo dentro del marco del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1.

Pues la máxima categoría del automovilismo también continúa la actividad de este fin de semana, el sábado con las prácticas libres 3 y la clasificación y el domingo con el evento estelar, la carrera, la cual podría acercar o alejar a Max Verstappen de los primeros lugares del Campeonato de Pilotos.

DCO