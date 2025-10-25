Gran Premio de CDMX 2025: Cómo llegar en transporte público al Autódromo este sábado

El Gobierno de la Ciudad de México implementa un plan de movilidad para que los aficionados que asistan a las prácticas del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 este sábado 25 de octubre tengan la mejor experiencia a su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez.

Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se establecerá un cinturón perimetral de seguridad en torno al Autódromo, con el propósito de facilitar el arribo de los asistentes y mantener el flujo vehicular habitual para los residentes de la zona.

¡Estamos listos para la @F1! 🇲🇽👮🏻‍♀️🏁🏎️

Este fin de semana, personal de la #SSC desplegará un dispositivo de seguridad y vialidad en el @autodromohr para garantizar la integridad de los asistentes, así como el flujo vehicular.



💡Recuerda, ante cualquier eventualidad, solicita… pic.twitter.com/7zmfOZnIlm — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 24, 2025

Además, se desplegarán elementos de Tránsito para orientar a los conductores y prevenir congestionamientos.

Debido a los cierres y desvíos viales que se aplicarán en los alrededores del inmueble, las autoridades recomiendan utilizar vías alternas dependiendo del punto de acceso:

Al norte: Anillo Periférico Canal de San Juan, Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión, Calzada de Tlalpan, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Insurgentes.

Al sur: Anillo Periférico Calle 17, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Calzada de Tlalpan, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y Av. Insurgentes.

Al oriente: Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo, Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales, Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa y Calzada Taxqueña.

Al poniente: Av. Pantitlán–Xochimilco y Eje 4 Norte Talismán.

El Gobierno de la Ciudad de México también invita a los asistentes a utilizar el transporte público, a fin de reducir el tráfico y facilitar el acceso al evento. Las opciones más cercanas son:

Metro Línea 9, estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla.

Metrobús Línea 2, estaciones Iztacalco y UPIICSA.

Trolebús Línea 2, estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.

De igual forma, operarán las rutas de camiones 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa, como alternativas para quienes se dirijan al Gran Premio.

