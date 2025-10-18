Cruz Azul vence al América en el clásico joven y establece récord de más juegos invicto como local en CU

Cruz Azul derrotó al América en el partido estelar de la Jornada 13 del Apertura 2025.

El Cruz Azul se llevó el clásico joven ante el América al imponerse 2-1 en Ciudad Universitaria, donde estableció un récord de 23 partidos invicto en calidad de local, con lo que dejó atrás el empate que tenía con los Pumas de las Temporadas 1978-1979 y 1979-1980, que hilaron dicha cantidad de cotejos sin derrota en la cancha del Olímpico Universitario.

Gabriel Fernández y Nacho Rivero fueron los autores de los goles del triunfo de La Máquina, que caía con anotación de Brian Rodríguez.

¡Gol del América! 🦅⚽

¡Gol del América! 🦅⚽

¡Gol del América! 🦅⚽



Jorge Sánchez le deja un regalito a Brian Rodríguez y el uruguayo no falla🌟‼️



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠 #MegaFutbol pic.twitter.com/70MuTpOU7H — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

¡Gol de Cruz Azul! 🐰💙

¡Gol de Cruz Azul! 🐰💙

¡Gol de Cruz Azul! 🐰💙



Toro Fernández aprovecha el regalito de Kevin Álvarez y empata el partido‼️🔥



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠 #MegaFutbol pic.twitter.com/58imEh5o5p — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

El seleccionado nacional Jorge Sánchez fildeó mal un pase largo y el balón le quedó al uruguayo Brian Rodríguez, quien se enfiló al marco para definir con un disparo de derecha en el área para poner al frente a las Águilas al minuto 31.

La ventaja de los azulcremas se esfumó tan sólo dos minutos más tarde, cuando Kevin Álvarez le regaló el esférico a Gabriel Fernández en su intento por darle un pase a Luis Ángel Malagón, a quien el Toro abatió con un zurdazo por abajo para emparejar los cartones.

El América sufrió la sensible baja de su mejor jugador, Alejandro Zendejas, al minuto 45, cuando se resintió de una lesión que sufrió con Estados Unidos en la Fecha FIFA. El extremo había ingresado al 28′ en lugar de Víctor Dávila.

Cruz Azul le dio la vuelta al marcador al minuto 68 con un portento de gol del capitán Nacho Rivero, quien definió con un colocado disparo de derecha tras una asistencia de Carlos Rotondi.

El francés Allan Saint-Maximin ingresó a la cancha al minuto 63 en sustitución del uruguayo Brian Rodríguez.

🚨¡GOLAZOOOO, GOLAZOOO, GOLZOOO!⚽



¡Golazo enfermo de Nacho RIvero! Tremendo jugadón para irse arriba en el marcador 🔥‼️



📲📺¡Disfruta de lo mejor de la Liga MX en VIX! 🟠 #MegaFutbol pic.twitter.com/T4SbtC5ST8 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 19, 2025

La Máquina estuvo cerca de hacer más grande la diferencia al minuto 71 con un potente tiro lejano de Jeremy Márquez, pero el balón pasó arriba de la portería defendida por Luis Ángel Malagón.

André Jardine movió sus piezas de nueva cuenta al minuto 79, cuando mandó a la cancha a Alan Cervantes en lugar de Ramón Juárez en busca del empate.

Próximos juegos de Cruz Azul y América

Cruz Azul y América tienen poco tiempo para descansar después de su enfrentamiento de este sábado, pues a mitad de semana se llevará a cabo la actividad de la Jornada 14 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Las Águilas reciben el martes 21 de octubre al Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ese mismo día, los cementeros visitan Aguascalientes para medir fuerzas ante el Necaxa en el Estadio Victoria.

EVG