¡Emocionante! Así va el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras la victoria de Lando Norris en el GP de México

Lando Norris logró llevarse la victoria en el Gran Premio de México y ser el nuevo líder en el Campeonato de Pilotos, con lo que se apretó la lucha por el título mundial, pues el británico tendrá que ganar las cuatro carreras restantes, pues la diferencia con Oscar Piastri es solo de un punto.

Norris tuvo un fin de semana de ensueño en la Ciudad de México, pues su gran rendimiento inició desde la FP3 y después adjudicó el primer puesto en la calificación. Cuando el semáforo se apagó, el británico tuvo una gran largada, dejando atrás a Leclerc y Verstappen, consiguiendo aumentar la diferencia en segundos en cada vuelta.

Parece que ahora la pelea solo será entre los dos pilotos de McLaren, pues la diferencia solo es de una unidad y aún quedan cuatro carreras, Brasil, Las Vegas, Catar y Abu Dabi.

LANDO NORRIS SECURES A DOMINANT WIN!! 🏆👏



It's a commanding race for the McLaren driver! 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/n5ybWelPc1 — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Lando Norris presume 357 puntos después de su participación en el Gran Premio de México; Oscar Piastri tiene 356 unidades tras la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez y en el tercer escalón sigue Max Verstappen con 321 puntos; la diferencia entre el primer lugar y el león neerlandés es de 36 unidades.

Los primeros cinco lugares del Campeonato de Pilotos lo completan George Russell con 258 puntos y Charles Leclerc con 210 unidades, quien quedó en segundo lugar en el Gran Premio de México.

Campeonato de Pilotos de F1

1-Lando Norris-McLaren-357

2-Oscar Piastri-McLaren-356

3-Max Verstappen-Red Bull-321

4-George Russell-Mercedes-258

5-Charles Leclerc-Ferrari-210

6-Lewis Hamilton-Ferrari-146

7-Kimi Antonelli-Mercedes-97

8-Alexander Albon-Williams-73

9-Nico Hulkenberg-Kick Sauber-41

10-Isack Hadjar-Racing Bulls-39

Así va el Campeonato de Constructores

El Campeonato de Constructores de F1 está definido desde el Gran Premio de Singapur, en donde bastó que Lando Norris fuera tercero y Oscar Piastri cuarto para que McLaren se convirtiera en el equipo campeón de la F1 por segundo año seguido, que es su décimo título de la historia, siendo ya la segunda escudería más ganadora en el serial, dejando atrás a Williams, que se queda con 9.

Mercedes dejó el segundo lugar de la tabla general y cayó en el tercer puesto con 355 unidades, y Ferrari fue el que tomó su lugar con 356 puntos, gracias al segundo lugar de Charles Leclerc en México y en cuarta plaza Red Bull con 346 puntos. Williams cierra el Top 5 con 111 puntos al momento.

La siguiente carrera de la F1 es el Gran Premio de Brasil, que es una de las citas más esperadas años por los aficionados del deporte motor en el mundo. La acción sigue en Las Vegas y después con el GP de Catar, para terminar la temporada de la F1 en Abu Dabi.

DCO