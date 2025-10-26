¿Por qué muchos aficionados “odian” a Lando Norris, el ganador del Gran Premio de México de F1?

Lando Norris fue abucheado por la afición durante el Gran Premio de México de F1.

El piloto británico Lando Norris no es del agrado de la afición mexicana, lo cual quedó claro con los abucheos que recibió de parte del público en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el segundo y tercer día de actividades en el Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), rechazo que se debería al trato preferencia de McLaren por encima de Oscar Piastri.

La animadversión hacia Lando Norris de parte de los aficionados de la F1 se puede atribuir a que en las últimas carreras de la actual campaña, la escudería McLaren ha tomado medidas en beneficio del británico, mismas que han ido en perjuicio del australiano Oscar Piastri y de su monoplaza.

Lando Norris MUITO vaiado pela torcida mexicana



não conseguiu nem ouvir a perguntapic.twitter.com/4AQllWgW51 — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) October 26, 2025

Este “odio” hacia Lando Norris de parte de los fans se debería al aparente favoritismo que habría en McLaren por el británico, quien con su victoria en el Gran Premio de México se convirtió en el nuevo líder del campeonato de pilotos de la F1 2025, pues ahora suma un punto más que Oscar Piastri.

Lando Norris siente el rechazo de la afición de México

El británico Lando Norris fue víctima de abucheos de la afición en el Autódromo Hermanos Rodríguez después de haber conseguido la pole position del Gran Premio de México el sábado 25 de octubre.

Los abucheos hacia el volante de McLaren se replicaron este domingo inmediatamente después de que logró la victoria en la vigésima fecha de la campaña, que significó su primer triunfo en la Ciudad de México.

Los últimos dos días de actividades en el Gran Premio de México de F1, la afición le dejó en claro a Lando Norris que está muy lejos de ser de los pilotos consentidos en nuestro país.

lo daban por muerto, lo abuchearon, lo criticaron, le dijeron que no tenía carácter para ser campeón, hoy demostró que está mas vivo que nunca, REALMENTE SOS GIGANTE LANDO NORRISpic.twitter.com/n1q6xuj8xH — lu🇦🇷⁴🧡⁴³ (@lulovesf1cars) October 26, 2025

¿Cuál es la próxima carrera de F1 después del Gran Premio de México?

El británico Lando Norris llegará como líder del campeonato de pilotos de la F1 2025 al Gran Premio de Brasil, mismo que se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en el Circuito de Interlagos, en Sao Paulo.

Después restarán tres carreras más por disputarse en el campeonato de pilotos de la F1 2025, que llegará a su fin con el Gran Premio de Abu Dabi, programado para efectuarse del 5 al7 de diciembre en el Circuito de Yas Marina.

EVG